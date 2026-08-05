Российская экс-волейболистка стала спортивным директором в итальянском клубе

Фото: volley.ru

Российская волейболистка, экс-игрок сборной России, чемпионка мира Татьяна Кошелева стала спортивным директором итальянского клуба «Валлефолья». Об этом сообщил сайт команды.

«Возвращение, устремленное в будущее! Татьяна Кошелева – новый спортивный директор клуба «Валлефолья»! Помогавшая развитию клуба сначала в качестве ведущего игрока на площадке, а затем в работе с юношескими командами, Татьяна сегодня вступает на новый путь, используя свой опыт, знания и видение на благо клуба», – сказано в сообщении.

Отметим, что эта команда стала последним клубом в карьере Кошелевой. А в 2024 году она стала руководителем молодежного сектора «Валлефольи».



В составе сборной России Татьяна стала чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).