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Общество 5 августа 2026 13:09

Тысячи новорожденных американцев ежегодно получают имя Иван

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В США в 2025 году родились 2240 мальчиков по имени Иван, годом ранее – 2354. В последние годы это имя получали более 0,1% всех новорожденных, сообщает РИА Новости.

Иван уже несколько лет входит в топ-200 самых популярных мужских имен в США. В разные годы оно занимало позиции с 153-й по 168-ю. При этом Иван оказался популярнее Дональда и Джона. В 2025 году имя Дональд получили 395 новорожденных американцев, а Джон – 230.

Самым популярным мужским именем в США в 2025 году стало Лиам, а среди женских имен первое место заняла Оливия.

#США #новорожденные дети #самые популярные имена новорожденных
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