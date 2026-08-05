Тысячи новорожденных американцев ежегодно получают имя Иван

В США в 2025 году родились 2240 мальчиков по имени Иван, годом ранее – 2354. В последние годы это имя получали более 0,1% всех новорожденных, сообщает РИА Новости.

Иван уже несколько лет входит в топ-200 самых популярных мужских имен в США. В разные годы оно занимало позиции с 153-й по 168-ю. При этом Иван оказался популярнее Дональда и Джона. В 2025 году имя Дональд получили 395 новорожденных американцев, а Джон – 230.

Самым популярным мужским именем в США в 2025 году стало Лиам, а среди женских имен первое место заняла Оливия.