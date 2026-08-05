Глава ДОСААФ РТ: Оптимизация работы Центрального аэроклуба была необходима

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Председатель правления ДОСААФ Татарстана Сергей Старостин рассказал о причинах оптимизации в Центральном аэроклубе, таким образом он ответил на информацию, касающуюся деятельности аэроклуба, которая появилась в СМИ. Речь в ней о том, что политика руководства ДОСААФ сделала невозможной летную деятельность в ЦАК, оставив без подготовки курсантов-планеристов и парашютистов.

«Аэроклубу всегда уделялось внимание со стороны руководства республики и ДОСААФ РТ. Главным условием его деятельности является безопасность граждан. В связи с этим техника и подготовка летного состава должна соответствовать всем предъявляемым требованиям. Пока этого не достигнуто, полеты проводиться не могут. Отступление от этого приводит к тяжким последствиям. Повторение трагедии пятилетней давности, когда погибли шестнадцать человек, недопустимо», – рассказал Сергей Старостин «Татар-информу».

Агентство рассказывало о крушении легкомоторного самолета с парашютистами в Мензелинске, которое произошло в октябре 2021 года. Тогда погибли 16 человек, шестерым удалось выжить.

По словам Сергея Старостина, принятые меры оптимизация были необходимы.

«Штатная численность сотрудников не соответствовала фонду заработной платы и задачам, которые выполнял аэроклуб. За последнее время была проведена работа по ремонту и приведению в соответствие инфраструктуры. По требованию надзорных органов организована охрана аэродромов Балтаси и Куркачи, обеспечен пропускной режим. Строится ограждение аэродрома. Назначен руководитель аэроклуба – Виктор Ермоленко, с которым установлено взаимодействие и полное понимание проблем», – добавил Сергей Старостин.

Подытоживая сказанное, он заверил, что все вопросы аэроклуба будут решены, а работа – построена на качественно другом уровне.