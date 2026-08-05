Ученые подтвердили стабильное качество воды в Волге по итогам мониторинга

Ученые экспедиции «Плавучий университет имени В. И. Вернадского» не обнаружили значительных изменений в качестве воды в Волге. К таким выводам они пришли по итогам гидрохимического мониторинга, который проводят ежегодно с 2021 года. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба экспедиционной команды Тамбовского государственного технического университета Сергей Струлев.

По накопленным за несколько лет данным, уровень pH воды в Волге остается стабильным и составляет 8–9 единиц. Содержание тяжелых металлов также не превышает предельно допустимых концентраций.

При этом на отдельных участках реки ученые периодически фиксируют небольшие отклонения от нормативов по содержанию хлорид–, сульфат– и нитрат-ионов, а также катионов железа.

В ходе экспедиции специалисты не обнаружили участков с аномально высоким уровнем загрязнителей, которые могли бы потребовать особого внимания контролирующих органов. В целом показатели остаются однородными, а отдельные кратковременные изменения могут быть связаны с течением реки и локальными сбросами, отметил Струлев.

Он также рассказал, что ученые отбирают пробы воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Полученные непосредственно на борту экспедиции экспресс-замеры затем сравнивают с результатами стационарных лабораторий. По словам специалиста, показатели совпадают, что подтверждает надежность такой методики для гражданского научного мониторинга.