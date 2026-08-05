news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 августа 2026 10:36

Мавлид - 2026: мусульмане РТ отметят праздник в ночь с 24 на 25 августа

Читайте нас в
Телеграм
Мавлид - 2026: мусульмане РТ отметят праздник в ночь с 24 на 25 августа
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения Пророка Мухаммада.

Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман РТ организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. В прошлом году в Казани был организован общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения Пророка Мухаммада.

В 2026 году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября.

#мавлид ан-наби #ислам #мусульмане #ДУМ РТ #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани поймали водителя, устроившего дрифт на парковке возле цирка

4 августа 2026

На озере Изумрудном в Казани водолазы третьи сутки ищут утонувшего подростка

4 августа 2026
Новости партнеров