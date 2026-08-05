Мавлид - 2026: мусульмане РТ отметят праздник в ночь с 24 на 25 августа
В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения Пророка Мухаммада.
Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман РТ организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. В прошлом году в Казани был организован общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения Пророка Мухаммада.
В 2026 году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября.