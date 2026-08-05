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Общество 5 августа 2026 14:22

ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму

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ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР займут первые три места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Порядок размещения названий и эмблем партий определила Центральная избирательная комиссия России по итогам жеребьевки, сообщает РИА Новости.

Следом в бюллетене расположатся Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина».

С восьмого по 11-е место получили КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди» соответственно.

По регламенту жеребьевки представители партий вытягивали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политических партий.

Всего места в федеральном бюллетене получили 11 партий. В их числе все парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Также в бюллетень вошли шесть непарламентских партий: Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и «Зеленые».

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.

Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #избирательные бюллетени
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