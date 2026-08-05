Финал Кибербитвы для ветеранов СВО пройдет на Kazan Digital Week

Компания Innostage пригласила ветеранов специальной военной операции принять участие во II национальном соревновании по практической кибербезопасности. Участники смогут бесплатно пройти обучение на киберполигоне, получить практический опыт и представить свои компетенции потенциальным работодателям.

Финал Кибербитвы пройдет с 29 по 31 октября в рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

Проект направлен на профессиональную адаптацию ветеранов СВО и развитие кадрового потенциала отрасли информационной безопасности. Его организаторы рассчитывают одновременно помочь участникам освоить гражданскую профессию и сформировать кадровый резерв на фоне нехватки специалистов и роста числа киберугроз.

Kazan Digital Week – одна из ключевых площадок для обсуждения цифровой трансформации, а также взаимодействия бизнеса и государства. Финал Кибербитвы станет частью программы форума.

В 2025 году в соревновании участвовали 35 ветеранов боевых действий из 24 регионов России. Они прошли обучение на киберполигоне Innostage и отработали навыки мониторинга и реагирования на инциденты, которые затем применили в финале соревнования.

В 2026 году программу расширили. Ветераны смогут бесплатно пройти практико-ориентированное обучение под руководством отраслевых экспертов, поработать с реальными сценариями и продемонстрировать свои компетенции потенциальным работодателям. В течение сезона участников ждут рейтингование, специальные номинации и дополнительные практические задания. Проект также предусматривает помощь в построении карьеры в сфере кибербезопасности.

Обучение пройдет с 24 августа по 28 сентября на учебно-тренировочной платформе – киберполигоне Innostage. Участники будут работать с моделируемыми сценариями кибератак, используя инструменты мониторинга, реагирования на инциденты и анализа угроз. Условия будут максимально приближены к реальным рабочим ситуациям.

В финале, который состоится с 29 по 31 октября в рамках Kazan Digital Week – 2026, участники объединятся в команду Защитников (Blue Team) и будут решать практические задачи в режиме реального времени.

Руководитель Академии кибербезопасности Innostage Евгения Кузьмина отметила, что Кибербитва позволяет участникам за короткое время перейти от базовых навыков к работе с инцидентами в условиях, близких к реальным. По ее словам, организаторы последовательно развивают проект, чтобы дать ветеранам не только обучение, но и понятную траекторию входа в профессию с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Этапы Кибербитвы

прием заявок – с 1 июня по 10 августа;

отбор участников – с 20 июля по 18 августа;

обучение на киберполигоне Innostage – с 24 августа по 28 сентября;

финал Кибербитвы – с 29 по 31 октября.

Для участия необходимо заполнить заявку.