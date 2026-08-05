«УРАМ Тур» в 2026 году охватит рекордные 15 населенных пунктов Татарстана

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Проект «УРАМ Тур» в этом году охватит рекордное количество населенных пунктов Татарстана – 15 городов и поселений. В рамках тура спортсмены и райдеры экстрим-парка «УРАМ» проводят мастер-классы и тренировки, встречаются с местными сообществами и помогают участникам развивать навыки в различных направлениях уличного спорта.

В туре участвуют опытные представители команды «УРАМ» – райдеры, тренеры и активисты уличной культуры, среди которых мастера спорта России и члены сборных Татарстана по разным направлениям экстрим-спорта.

Начинающие спортсмены смогут познакомиться с базовыми элементами и попробовать новые для себя дисциплины. Более опытные участники получат возможность улучшить технику, получить профессиональную обратную связь и повысить свой уровень.

В этом году «УРАМ Тур» пройдет в Буинске, Иннополисе, Зеленодольске, Арске, Богатых Сабах, Алексеевском, Чистополе, Новошешминске, Заинске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Азнакаево, Лениногорске, Бугульме и Лаишеве.

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Ближайшие мероприятия тура состоятся:

6 августа – Буинск, Центральный парк, с 13:30 до 17:40;

8 августа – Азнакаево, улица Леонида Маркензона, 5, с 9:30 до 12:40;

8 августа – Лениногорск, парк «Яшьлек», с 15:45 до 18:30;

9 августа – Бугульма, боул за «Домом Техники» на улице Мусы Джалиля, 31, начало в 11:30;

14 августа – Заинск, парк «Молодежный», с 13:30 до 17:40;

15 августа – Набережные Челны, парк «Гренада», с 11:30 до 19:00;

16 августа – Нижнекамск, экстрим-парк «Айда», с 11:00 до 19:00.

Даты мероприятий в Иннополисе, Зеленодольске, Арске, Богатых Сабах, Алексеевском, Чистополе, Новошешминске и Лаишеве объявят дополнительно.

В программу тура входят мастер-классы, открытые тренировки и встречи со спортсменами по направлениям уличного и экстрим-спорта. Участники смогут разобрать технику выполнения различных элементов, узнать больше о подготовке к соревнованиям и потренироваться вместе с райдерами команды «УРАМ».

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Главная задача проекта – поддержать местные сообщества, связанные с уличным спортом, и создать условия для обмена опытом между спортсменами из разных городов. «УРАМ Тур» помогает участникам находить единомышленников, развивать спортивные навыки и становиться частью общего сообщества уличной культуры Татарстана.

«УРАМ Тур» проходит в преддверии фестиваля уличных культур «УРАМ», который состоится 29 и 30 августа. В программе фестиваля – контесты по разным дисциплинам, мастер-классы по уличной культуре, танцевальные баттлы, выступления музыкантов, диджеев и приглашенных хедлайнеров. Основные мероприятия традиционно пройдут 30 августа на территории экстрим-парка «УРАМ».

Тур организует команда экстрим-парка «УРАМ» при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана и Благотворительного фонда «Татнефть» в рамках проектов «Лето в Татарстане» и национального проекта «Молодежь и дети».