Команда Татарстана отправилась в Пермь на финал проекта ПФО «МолоТ»

Представители Татарстана отправились в Пермь для участия в окружном финале общественного проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ», который пройдет с 5 по 9 августа. В состав сборной вошли представители восьми предприятий республики, успешно прошедшие региональный отбор, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Перед отъездом с конкурсантами встретился министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он пожелал команде успешного выступления, указал на значимость проекта для развития работающей молодежи и поблагодарил предприятия за поддержку сотрудников.

«„МолоТ“ – это шанс проявить себя в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. Проект позволяет познакомиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом и привезти домой новые идеи. Желаю каждому уверенности в своих силах и успешного выступления. Надеюсь, что после возвращения вы поделитесь своим опытом с коллегами и продолжите активно участвовать в молодежных проектах», – заметил министр, напомнив в этом контексте о грантовых конкурсах Росмолодежи.

Проект «МолоТ» объединяет молодых специалистов предприятий Приволжского федерального округа. Предусмотрены состязания по спортивным, интеллектуальным и творческим дисциплинам. На этот раз в программу окружного финала вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, городошному спорту, спортивному ориентированию, военно-спортивной подготовке, легкоатлетическим дисциплинам, семейной эстафете, квизу, а также конкурс видеороликов.

В текущем, 2026 году отборочные мероприятия проекта в Татарстане прошли на базе корпоративных спартакиад и межведомственных спортивно-интеллектуальных соревнований. В них приняли участие представители 109 предприятий республики. Общий охват составил 2603 человека, а с учетом регистраций – 3151.

Региональный этап объединил турнир по волейболу в рамках Спартакиады Электропрофсоюза РТ, форум «Молодой рационализатор и изобретатель» с отбором по шахматам, зональный этап по эстафетному бегу, турнир по мини-футболу, соревнования по настольному теннису, «Кросс корпораций» и туристскую эстафету «Марш-бросок».

По итогам отбора и была сформирована сборная Республики Татарстан. В ее состав вошли представители ПАО «Татнефть», ПАО «СИБУР» (а именно – «Казаньоргсинтеза»), ПАО «Нижнекамскнефтехим», института «ТатНИПИнефть», АО «Завод Элекон», ПАО «КАМАЗ», ПАО «НКШ» и ООО «СБО ШИННИК».

«Мы едем на финал с одной целью – показать хороший результат. Представляем, какая программа нас ждет, но уровень соперников узнаем уже на месте. Для нашей команды участие в „МолоТе“ стало продолжением успешного выступления в корпоративной спартакиаде „СИБУР Холдинга“, где мы стали победителями. Теперь хотим достойно представить Татарстан на окружном этапе», – рассказал участник сборной, представитель «Казаньоргсинтеза» Александр Девятов.

Впервые в составе делегации Татарстана на окружном финале выступит семья Тагировых, представляющая ПАО «НКШ» и ООО «СБО ШИННИК». Они примут участие в семейной эстафете. «Наша семья всегда участвует в спортивных мероприятиях. Недавно мы победили в городском турнире „Спортивная семья“, поэтому решили попробовать свои силы и на окружном этапе проекта „МолоТ“. Настроены бороться за победу и достойно представить Татарстан», – рассказали они.

В прошлом году в отборочных этапах проекта в Татарстане приняли участие 2217 человек, которые представляли 34 предприятия республики. По итогам окружного финала команда региона вошла в число сильнейших, заняв пятое место в общекомандном зачете, а также завоевала призовые места в шахматах, городошном спорте, легкоатлетической эстафете и беге на 5000 метров. В нынешнем году команда Татарстана рассчитывает улучшить свои результаты и достойно представить республику на окружном финале проекта «МолоТ».

Проект проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Предстоящей осенью состоятся уже ставшие традицией для татарстанских активистов общественный проект ПФО «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт».

Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.