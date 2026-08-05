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Общество 5 августа 2026 08:53

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей

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Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года составил 27 224 рубля в месяц. За год показатель вырос примерно на 2,1 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Годом ранее, 1 июля 2025 года, средняя пенсия по старости для работающих и неработающих пенсионеров составляла 25 098 рублей.

При этом размер выплат заметно отличается в зависимости от занятости пенсионеров. Работающие пенсионеры в среднем получают 24 929 рублей в месяц, а неработающие – 27 850 рублей.

Страховую пенсию по старости россиянам назначают при достижении установленного возраста. Для ее получения также необходимо иметь требуемый страховой стаж и накопить достаточное количество пенсионных баллов.

#пенсия
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