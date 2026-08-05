Лауреата премии Державина наградили в Татарстане

Лауреатом премии Державина в этом году стал заместитель декана по научной деятельности юридического факультета КФУ Дамир Валеев. Награду ему вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Члены жюри в этом году однозначно сошлись в своих оценках – за собрание сочинений в пяти томах, посвященных исполнительному производству, теоретическим и практическим началам цивилистического процесса и духу цивилистического процесса, члены жюри единогласно сошлись во мнении, что Дамир Валеев является сегодня нашим лауреатом премии имени Державина», – заявила Фазлеева.

Республиканская премия имени Г. Р. Державина присуждается юристам за научные исследования и монографии в области юриспруденции, а также писателям – за особо значимые литературные произведения, получившие общественное признание. Работы должны быть написаны на русском и/или татарском языках и способствовать популяризации наследия Гавриила Державина.

Премия вручается поочередно: в один год – в области литературы, в следующий – в сфере юриспруденции. В этом году награду вручили представителю юридического сообщества.