Делегаты 40 стран примут участие в V Казанском глобальном молодежном саммите

Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Раэ Квон Чунг станет одним из участников открытой сессии V Казанского глобального молодежного саммита. Он выступит на ток-шоу об образовании и подготовке кадров в эпоху глобальных изменений, которое пройдет 28 августа в Центре уникального мастерства, сообщают «Ведомости».





Раэ Квон Чунг – лауреат Нобелевской премии мира 2007 года

Фото: The Global Energy Association / ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0

Всего пройдет пять встреч. Первую встречу откроет основатель онлайн-школы по речи и голосу, эксперт по коммуникациям и инфлюенсер Седа Каспарова. Она проведет мастер-класс «Коммуникация как компетенция будущего: как быть услышанным в эпоху перемен», а затем присоединится к ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

На мастер-классе Каспарова расскажет о навыках, которые останутся востребованными даже в эпоху искусственного интеллекта, и о том, как с помощью речи превращать идеи в действия. Она также объяснит, как выстраивать коммуникацию так, чтобы не только передавать информацию, но и объединять людей, и поделится практическими приемами для более уверенных выступлений.

В ток-шоу вместе с ней примут участие Раэ Квон Чунг – лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, почетный профессор Инчхонского национального университета, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и директор Ban Ki-Moon Foundation в Южной Корее.

Также среди участников – Сафа Аль-Рашед, заместитель министра по вопросам навыков будущего Министерства связи и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия и член совета директоров Национальной ИТ-академии, и Максим Азаров, сооснователь и CEO онлайн-платформы обучения английскому языку Novakid.

Модерировать встречу будет Алена Повышева, капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?» и куратор Co:Create HUB бренда Befree.

В саммите примут участие около 250 делегатов из 40 стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татра-информ»

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в Татарстане с 26 по 30 августа. Его главной темой станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

В саммите примут участие около 250 делегатов из 40 стран – руководители ведомств по делам молодежи, труда, культуры, образования и науки, представители международных организаций и вузов, эксперты, молодые лидеры и инфлюенсеры.

В программе также запланированы фестиваль современной национальной культуры и фестиваль науки, которые развернутся на открытых площадках Казани и будут доступны для горожан и туристов.

Организаторами саммита выступают Правительство Татарстана, Министерство науки и высшего образования России, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества и Казанский федеральный университет. Соорганизаторами и партнерами стали Министерство по делам молодежи Татарстана, «Движение Первых», АНО «Академия молодежной дипломатии» и Молодежный центр Татарстана.

Казанский глобальный молодежный саммит представляет собой образовательную и экспертную площадку для обмена опытом в сфере работы с молодежью, образования, культуры и медиа. Ежегодно он объединяет профильных министров и руководителей, лидеров молодежных объединений, дипломатов, экспертов и практиков. Участники обсуждают актуальные вызовы с учетом локального, регионального и глобального опыта, а также совместно ищут подходы к развитию молодежной политики.