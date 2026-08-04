«Работаем на результат»: в Челнах за 5 лет обновили 500 дворов и 215 автобусов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития города за последние пять лет и обсудили приоритетные задачи на будущее. Участники встречи говорили о реализации народной программы, развитии городской инфраструктуры, поддержке участников специальной военной операции, а также о новых проектах в здравоохранении, образовании и транспорте.

Как отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, за последние годы в городе удалось реализовать масштабные проекты, которые заметно изменили качество городской среды.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За пять лет капитально отремонтировали 609 многоквартирных домов, а в нынешнем строительном сезоне обновят еще 106. По федеральному проекту модернизировано 66 километров сетей водоснабжения и водоотведения, построено еще 34 километра новых коммуникаций.

Серьезные изменения произошли и в сфере благоустройства. За шесть лет по программе «Наш двор» обновили более 500 дворовых территорий. Продолжается капитальный ремонт парка «Прибрежный» и набережной имени Фикрята Табеева. Одновременно ведется модернизация дорожной сети: приведены в нормативное состояние основные городские магистрали, дороги промышленной зоны и мостовые сооружения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Одним из наиболее заметных достижений последних лет стало обновление общественного транспорта.

«Мы смогли за два года полностью обновить общественный транспорт. Это важная задача для людей. Мы приобрели 215 новых автобусов и кардинально решили вопрос перевозки пассажиров в городе Набережные Челны. В этом году планируем обновить еще 11–12 трамваев. На эти цели по решению Рустама Нургалиевича Минниханова выделен миллиард рублей для Набережных Челнов и Нижнекамска», – отметил Наиль Магдеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Отдельное внимание на форуме уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей. Сегодня на передовой находятся около пяти тысяч челнинцев. За время проведения СВО из города отправлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Герой России Александр Лапин подчеркнул, что один из первых гуманитарных конвоев после освобождения Лисичанска прибыл именно из Набережных Челнов и Тетюшского района. Он также рассказал историю, которая особенно запомнилась ему во время службы.

«Я подошел к бабушке, а она достала из платочка завернутый кусочек черного хлеба и сказала: «Сыночек, вы наши освободители, возьми, перекуси, это все, что у меня есть». Вот такой у нас народ. И именно за этих людей сражаются наши бойцы», – рассказал Александр Лапин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Значительные изменения происходят и в системе здравоохранения. В городе действует программа поддержки медицинских работников, приезжающих из других регионов. Республика предоставляет врачам грант в размере 800 тысяч рублей, а муниципалитет с 2025 года увеличил собственную выплату с 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшие годы планируется строительство Камской многопрофильной больницы № 5.

Депутат Государственной Думы Альфия Когогина в своем выступлении остановилась на мерах федеральной поддержки семей.

«Материнский капитал за последние годы вырос почти до миллиона рублей. В пять раз увеличилось пособие по беременности для студенток. Кроме того, мама, которая выходит на работу до достижения ребенком полутора лет, сохраняет право на получение пособия», – отметила парламентарий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Продолжается развитие и образовательной инфраструктуры. За последние пять лет в городе удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады: построены четыре новых дошкольных учреждения и капитально отремонтированы еще шесть.

Одновременно в Набережных Челнах возвели семь новых школ, что позволило снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения и отказаться от обучения в три смены.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова отметила, что вложения в образование уже дают ощутимый результат.

«Инвестиции в образование тоже дают свои результаты: строятся новые детские сады и школы, проводится капитальный ремонт, открываются центры «Точка роста», которые создают дополнительные возможности для развития наших детей», – сказала она.

Завершился форум церемонией награждения жителей, внесших вклад в развитие города. Также участникам представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса республики Рустама Минниханова. Проект направлен на сохранение трудовых традиций и общественное признание профессиональных достижений жителей региона.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой