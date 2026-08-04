Тетюшский район подвел итоги пятилетки: туризм, АПК и помощь фронту

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Итоги социально-экономического развития Тетюшского района Татарстана за последние пять лет и дальнейшие планы обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!». В центре внимания оказались реализация федеральных и республиканских программ, развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и поддержка участников специальной военной операции.

Участниками форума стали Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, представители районного актива, трудовых коллективов и общественных организаций.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

С основным докладом выступил глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. Он заявил, что благодаря поддержке руководства Татарстана и участию в федеральных и республиканских программах за последние годы в муниципалитете построены и капитально отремонтированы дороги, объекты здравоохранения, образования и культуры, благоустроены дворы и общественные пространства.

Особое внимание, по словам главы района, уделяется развитию спорта, образования и туристической отрасли.

«Особое внимание уделяем развитию спорта. И эти вложения оправдывают себя: у нас есть серьезные спортивные результаты. В образовательной сфере мы также видим хорошие достижения: наши ученики регулярно становятся победителями олимпиад разного уровня. Важное направление – туризм. Благодаря грантовой поддержке, вниманию руководства республики и системной работе нам удалось вывести туристическую отрасль на высокий уровень», – отметил Рамис Сафиуллов.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Он также подчеркнул, что заметные результаты достигнуты в агропромышленном комплексе. В районе ежегодно строятся новые сельскохозяйственные объекты при поддержке федеральных и республиканских программ.

Отдельной темой форума стала помощь участникам специальной военной операции.

«Руководители сельхозформирований, жители района, женщины, которые плетут маскировочные сети, – все вносят свой вклад в общее дело. Помощь отправляется регулярно, и этот поток не останавливается», – подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин рассказал о социально-экономических показателях республики. По его словам, Татарстан занимает шестое место в России по валовому региональному продукту, пятое – по объему инвестиций, входит в число лидеров по промышленному производству и сельскому хозяйству.

Он отметил, что за пять лет объем сельскохозяйственного производства в республике вырос на 38,3%, а по итогам 2025 года превысил 400 млрд рублей. Татарстан полностью обеспечивает себя молоком, мясом и яйцом, при этом продолжая выполнять все социальные обязательства перед жителями.

«Республика делает ставку на адресную помощь, чтобы каждая нуждающаяся семья чувствовала поддержку. Сегодня в Татарстане действует 65 мер социальной поддержки, которыми пользуются около миллиона человек», – сказал Экзам Губайдуллин.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Особое место в программе форума заняло выступление Героя России Александра Лапина. По его оценке, с первых дней специальной военной операции Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и жителей освобожденных территорий.

«Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины», – подчеркнул генерал-полковник.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Он напомнил, что уже спустя несколько дней после взятия Лисичанска российскими войсками первые гуманитарные колонны с хлебом прибыли именно из Тетюшского района и Набережных Челнов.

«Как командующий группировками войск „Центр" и „Север" хочу выразить благодарность всем жителям Татарстана за помощь фронту. Помощь Татарстана продолжалась, продолжается и будет продолжаться до победного конца», – выразил уверенность Александр Лапин.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

По его словам, с марта 2022 года в зону специальной военной операции и на новые территории было отправлено свыше 4,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

В завершение форума Александр Лапин вручил главе Тетюшского района Рамису Сафиуллову вымпел командующего Ленинградским военным округом в знак признательности за вклад муниципалитета в поддержку военнослужащих и жителей новых регионов России.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.