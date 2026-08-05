Эксперт Лейбман рассказала о подорожании свадеб в России на 20-30%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свадьбы в России за последний год подорожали на 20–30%, а полноценное торжество с банкетом в Москве теперь стоит не менее 2 млн рублей. Об этом «Абзацу» рассказала руководитель свадебного агентства Leibman Wedding Евгения Лейбман.

По ее словам, цены выросли практически на все свадебные услуги – от аренды площадок и ресторанного обслуживания до работы фотографов и покупки нарядов.

Самым популярным форматом в Москве остается свадьба на 30–50 гостей. Около 40% бюджета приходится на банкет, аренду площадки и алкоголь. При этом стоимость еды, услуг подрядчиков, аренды оборудования и свадебных нарядов за год заметно увеличилась. Свадьба с декором, профессиональной съемкой и ведущим сейчас начинается от 2 млн рублей, отметила Лейбман.

Подорожание праздников повлияло и на предпочтения молодоженов. Вместо пышных торжеств пары все чаще выбирают более камерный формат и разумный минимализм. Число гостей сокращается, поскольку в среднем угощение одного человека обходится примерно в 10 тыс. рублей. Меняется и оформление: вместо классических цветочных арок используют более лаконичный декор.

По словам Лейбман, в моду вошли композиции из фруктов, свечей и необычных предметов. Некоторые пары также просят гостей не дарить цветы, а приносить вместо букетов бутылку хорошего вина, которую можно открыть на будущую годовщину.

Молодожены стали внимательнее относиться и к развлекательной программе. Вместо сложных шоу с несколькими артистами они чаще выбирают одного профессионального ведущего. В результате свадьбы становятся более камерными, экологичными и продуманными с точки зрения бюджета.