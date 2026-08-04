В РТ планируют выделить субсидии на патриотическое воспитание в детских садах

Некоммерческие организации Татарстана смогут получить субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием в муниципальных детских садах. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Субсидию смогут получить некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в Татарстане, участвующие в социально значимых проектах в сфере образования, воспитания и молодежной политики. Отбор пройдет в форме конкурса в системе «Электронный бюджет». Победитель определится по наилучшим условиям достижения результатов.

Согласно документу, средства можно направить на оплату налогов, договоров поставки, выполнения работ и оказания услуг, аренды, а также на оплату труда штатных и внештатных работников, связанных с реализацией проекта.

Заявки на участие принимаются в электронной форме. Критерии оценки включают участие в социально значимых проектах, информационную открытость, кадровую обеспеченность и обоснованность сметы. Комиссия оценивает заявки по 100-балльной шкале. Победитель определяется по наилучшим условиям достижения результатов.

Соглашение с победителем заключается не позднее 20 рабочих дней после определения победителя. Получатель обязан ежеквартально отчитываться о достижении результатов и расходах. В случае нарушения условий субсидия подлежит возврату в бюджет в полном объеме.