«Нижнекамскнефтехим» значительно снизил уровень долговой нагрузки

«Нижнекамскнефтехим» сократил уровень долгосрочной задолженности на 10 млрд рублей, следует из отчетности предприятия за второй квартал.

По состоянию на 30 июня 2026 года долг перед банками составил 84,5 млрд рублей против 94,5 млрд на начало года.

Это свидетельствует о том, что в фокусе менеджмента предприятия – снижение долговой нагрузки. В условиях сохраняющихся в экономике РФ высоких процентных ставок эти меры выглядят вполне оправданными, отмечает издание.

Также во втором квартале 2026 года «Нижнекамскнефтехим» снизил процентные расходы на 5,6% по сравнению с первым кварталом – с 5,3 млрд до 5 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря погашению наиболее дорогих кредитов и проведению рефинансирования.

Чистая прибыль предприятия за второй квартал текущего года составила 7,1 млрд рублей.

По прогнозу ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, если во втором полугодии на предприятии продолжится эффект новых мощностей и стабильный уровень загрузки, то операционные показатели могут быть лучше, чем в первом полугодии. «Благоприятные условия для нефтехимиков могут появиться при совпадении таких факторов: снижения ключевой ставки и удешевления капитала; более сильного внутреннего спроса со стороны строительства, автопрома; нормализации внешней конъюнктуры», – добавил Баранов.