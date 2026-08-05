ВТБ: заемщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

По итогам первого полугодия россияне получили в банке на готовые частные дома около 2,3 тыс. ипотечных кредитов – в пять раз больше, чем на строительство домов «с нуля». Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п.п. год к году. Почти каждый второй заемщик (46%) приобрел дом на вторичном рынке – год назад таких было всего 15%.

Спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос все первое полугодие. Пик пришелся на март, когда банк перезапустил рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок на загородном рынке.

Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты в банке пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го – около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

«Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного – во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос все больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку банке в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январем. При этом заемщики все чаще выбирают готовые дома – с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться», – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.