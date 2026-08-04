В Татарстане пройдет горячая линия по оформлению частных домов

В преддверии Дня строителя для жителей республики 5 августа организуют горячую линию по вопросам оформления объектов индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Согласно ведомству, правообладатели земельных участков, на которых построены новые дома, смогут проконсультироваться по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации прав, а также о возможности одновременного проведения этих процедур.

Специалисты расскажут об отличиях уведомительного порядка и упрощенного оформления по «дачной амнистии», а также дадут рекомендации, на что обратить внимание перед началом строительства, чтобы избежать проблем при оформлении недвижимости.

Консультации проведут специалисты Управления Росреестра и Роскадастра по РТ. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (843) 255-25-71.