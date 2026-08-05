Минниханов: «На Доску почета Татарстана предложили 15 тыс. работников»

В Татарстане создали Доску почета республики, на которой будут рассказывать о лучших работниках региона. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАКСе.

В создании Доски почета приняли участие около 5 тыс. крупных и малых предприятий республики. Они предложили для награждения около 15 тыс. наиболее отличившихся сотрудников.

«Среди кандидатов – заслуженные ветераны, опытные специалисты и герои специальной военной операции», – отметил Минниханов.

Информация о лауреатах будет размещаться на цифровой платформе.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov