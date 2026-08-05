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Общество 5 августа 2026 13:57

Секрет Полянских: как любовь к профессии вывела их в число лучших семей России

Как семья нефтехимиков из Казани стала финалистом всероссийского конкурса и что Полянские считают своей главной победой

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Из почти 200 тысяч участников всероссийского конкурса «Это у нас семейное» до финала дошли лишь 328 семей. В их числе – Полянские из Казани, три поколения которых связали жизнь с нефтехимией. Любовь к профессии здесь передают личным примером, поддержкой и стремлением постоянно развиваться.

Секрет Полянских: как любовь к профессии вывела их в число лучших семей России

По примеру родителей

Для Владислава Полянского выбор профессии во многом был предопределен. Его отец работал аппаратчиком на «Нижнекамскнефтехиме», мама более 40 лет трудилась здесь же, на производстве. С детства его манили наука и техника: было интересно разбираться в механизмах, изучать, как устроено оборудование и почему происходят те или иные процессы.

Закончив обучение в Казанском авиационном институте, Владислав устроился слесарем-ремонтником на производство «Нижнекамскнефтехима», а спустя годы вырос до заместителя главного механика.

«Cтарался хорошо работать, проявлял инициативу. Руководители это замечали и постепенно предлагали новые должности», – говорит Владислав.

Учиться всю жизнь

Любовь к отрасли разделила и его супруга Светлана. Она 18 лет проработала ведущим экономистом отдела снабжения. Позже трудилась на предприятии, которое впоследствии вошло в состав «Нижнекамскнефтехима». Сегодня Светлана на заслуженном отдыхе, но о заводе вспоминает с особым теплом.

«Самое ценное – люди. У нас был замечательный коллектив. А еще предприятие объединяет семьи. Мы вместе участвовали в спортивных соревнованиях, занимали призовые места по плаванию, лыжам, дартсу. Спорт был настоящей частью корпоративной жизни», – вспоминает она.

Стремление постоянно развиваться однажды привело Владислава в Казань – пригласили на казанское предприятие СИБУРа – «Казаньоргсинтез». Сначала он переехал один, позже перевез семью.

– Прошлый опыт очень помог. Но все равно пришлось изучать новое, разбираться, советоваться с коллегами, – рассказывает Владислав.

Сегодня вместе с командой он работает над повышением надежности оборудования и внедрением производственных решений. Сейчас специалисты создают отдельное подразделение по динамическому оборудованию и оборудованию высокого давления.

– Мы всегда верим в свои предложения. Механик если не верит, то он не механик, – улыбается Владислав.

Продолжение семейной истории

Несколько месяцев назад история семейной династии получила продолжение.

Дочь Владислава и Светланы – Валерия – пришла работать на «Казаньоргсинтез» специалистом по таможенному делу в отдел логистики.

– Я получила профильное образование, но поначалу не была уверена, что свяжу жизнь именно с этой профессией. Думала, логистика – это только бумажки. Но когда пришла в СИБУР, оказалось, что все совсем иначе, – делится Валерия Полянская.

Сегодня Валерия отвечает за движение материалов внутри склада, распределение продукции между клиентами и складами.

– Здесь я действительно чувствую, что моя работа влияет на общий результат. Иногда от твоих решений зависит работа не только склада, но и всего предприятия.

Родители с первых дней работы дали ей важный совет: на производстве невозможно добиться успеха в одиночку, важна команда и слаженность.

– Ты отвечаешь не только за себя, но и за общий результат, – поясняет Валерия.

Главная победа – быть вместе

Быть командой Полянские умеют не только на производстве. Недавно семья успешно приняла участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное».

В первом сезоне Полянские дошли до финала и выиграли путешествие во Владивосток. Во втором – вновь вышли в число финалистов.

В конкурсных заданиях участвовали сразу несколько поколений династии: родители, дочь, брат, дядя и даже бабушка.

– Задания нужно было выполнять вместе. Благодаря этому мы стали чаще собираться, больше разговаривать и узнавать друг друга, – рассказывает Валерия.

После первого сезона появилась даже новая традиция – собираться вместе, играть в «Крокодил», петь и проводить семейные вечера в теплом кругу.

Сам Владислав признается, что сначала был настроен скептически.

– Я думал: куда мы вляпались? Зачем нам это нужно? Но позже понял: такие моменты помогают стать ближе. Начинаешь больше общаться. Это невероятно сплачивает, – говорит Владислав.

Среди почти 200 тысяч команд Полянские вошли в число 328 семей-финалистов. Но главный результат для них – возможность проводить время вместе, поддерживать друг друга и создавать новые семейные истории.

– У нас очень теплые отношения друг с другом. Несмотря на то что у каждого уже свой путь, мы остаемся близкими и одним целым. Именно это помогает проходить нам любые испытания. Самое ценное, что благодаря таким моментам мы становимся еще ближе, – отмечает Валерия.

Фотографии из личного архива семьи Полянских

#сибур #казаньоргсинтез #Нижнекамскнефтехим
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