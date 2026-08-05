Секрет Полянских: как любовь к профессии вывела их в число лучших семей России

Из почти 200 тысяч участников всероссийского конкурса «Это у нас семейное» до финала дошли лишь 328 семей. В их числе – Полянские из Казани, три поколения которых связали жизнь с нефтехимией. Любовь к профессии здесь передают личным примером, поддержкой и стремлением постоянно развиваться.





По примеру родителей

Для Владислава Полянского выбор профессии во многом был предопределен. Его отец работал аппаратчиком на «Нижнекамскнефтехиме», мама более 40 лет трудилась здесь же, на производстве. С детства его манили наука и техника: было интересно разбираться в механизмах, изучать, как устроено оборудование и почему происходят те или иные процессы.

Закончив обучение в Казанском авиационном институте, Владислав устроился слесарем-ремонтником на производство «Нижнекамскнефтехима», а спустя годы вырос до заместителя главного механика.

«Cтарался хорошо работать, проявлял инициативу. Руководители это замечали и постепенно предлагали новые должности», – говорит Владислав.

Учиться всю жизнь

Любовь к отрасли разделила и его супруга Светлана. Она 18 лет проработала ведущим экономистом отдела снабжения. Позже трудилась на предприятии, которое впоследствии вошло в состав «Нижнекамскнефтехима». Сегодня Светлана на заслуженном отдыхе, но о заводе вспоминает с особым теплом.

«Самое ценное – люди. У нас был замечательный коллектив. А еще предприятие объединяет семьи. Мы вместе участвовали в спортивных соревнованиях, занимали призовые места по плаванию, лыжам, дартсу. Спорт был настоящей частью корпоративной жизни», – вспоминает она.

Стремление постоянно развиваться однажды привело Владислава в Казань – пригласили на казанское предприятие СИБУРа – «Казаньоргсинтез». Сначала он переехал один, позже перевез семью.

– Прошлый опыт очень помог. Но все равно пришлось изучать новое, разбираться, советоваться с коллегами, – рассказывает Владислав.

Сегодня вместе с командой он работает над повышением надежности оборудования и внедрением производственных решений. Сейчас специалисты создают отдельное подразделение по динамическому оборудованию и оборудованию высокого давления.

– Мы всегда верим в свои предложения. Механик если не верит, то он не механик, – улыбается Владислав.

Продолжение семейной истории

Несколько месяцев назад история семейной династии получила продолжение.

Дочь Владислава и Светланы – Валерия – пришла работать на «Казаньоргсинтез» специалистом по таможенному делу в отдел логистики.

– Я получила профильное образование, но поначалу не была уверена, что свяжу жизнь именно с этой профессией. Думала, логистика – это только бумажки. Но когда пришла в СИБУР, оказалось, что все совсем иначе, – делится Валерия Полянская.

Сегодня Валерия отвечает за движение материалов внутри склада, распределение продукции между клиентами и складами.

– Здесь я действительно чувствую, что моя работа влияет на общий результат. Иногда от твоих решений зависит работа не только склада, но и всего предприятия.

Родители с первых дней работы дали ей важный совет: на производстве невозможно добиться успеха в одиночку, важна команда и слаженность.

– Ты отвечаешь не только за себя, но и за общий результат, – поясняет Валерия.

Главная победа – быть вместе

Быть командой Полянские умеют не только на производстве. Недавно семья успешно приняла участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное».

В первом сезоне Полянские дошли до финала и выиграли путешествие во Владивосток. Во втором – вновь вышли в число финалистов.

В конкурсных заданиях участвовали сразу несколько поколений династии: родители, дочь, брат, дядя и даже бабушка.

– Задания нужно было выполнять вместе. Благодаря этому мы стали чаще собираться, больше разговаривать и узнавать друг друга, – рассказывает Валерия.

После первого сезона появилась даже новая традиция – собираться вместе, играть в «Крокодил», петь и проводить семейные вечера в теплом кругу.

Сам Владислав признается, что сначала был настроен скептически.

– Я думал: куда мы вляпались? Зачем нам это нужно? Но позже понял: такие моменты помогают стать ближе. Начинаешь больше общаться. Это невероятно сплачивает, – говорит Владислав.

Среди почти 200 тысяч команд Полянские вошли в число 328 семей-финалистов. Но главный результат для них – возможность проводить время вместе, поддерживать друг друга и создавать новые семейные истории.

– У нас очень теплые отношения друг с другом. Несмотря на то что у каждого уже свой путь, мы остаемся близкими и одним целым. Именно это помогает проходить нам любые испытания. Самое ценное, что благодаря таким моментам мы становимся еще ближе, – отмечает Валерия.

Фотографии из личного архива семьи Полянских