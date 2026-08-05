Эксперты Татарстана назвали единство общества ответом на внешнее давление

Российское общество за последние годы стало устойчивее к информационному давлению, а противодействие внешним манипуляциям требует не только ограничительных мер, но и развития цифровой грамотности, считают эксперты из Татарстана. В числе ключевых факторов устойчивости они назвали внутреннее единство, развитие собственных технологий и сохранение исторической и культурной идентичности.

Депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин отметил, что попытки расколоть российское общество, по его мнению, приводят к обратному результату.

Он считает, что многонациональность России исторически сформировала у ее жителей привычку объединяться перед внешними угрозами и воспринимать различия как источник силы.

Метшин также заявил, что россияне стали лучше распознавать манипулятивную информацию. По его словам, за годы информационного давления даже неподготовленная аудитория научилась отличать достоверные сведения от фейков, а многие новые попытки манипуляции уже воспринимаются людьми скептически.

В качестве примера депутат привел борьбу с дистанционным мошенничеством. По его словам, государство постепенно выработало механизмы защиты граждан: была введена маркировка звонков, появились дополнительные системы безопасности, а Госдума приняла инициативы о периоде охлаждения при выдаче кредитов, самозапрете на их получение и регулировании продажи сим-карт.

Метшин также отметил, что в начале специальной военной операции некоторые иностранные наблюдатели ожидали ухудшения экономической ситуации в России, однако продолжение работы предприятий, заполненные магазины и развитие технологий показали, что эти ожидания не оправдались.

Депутат считает, что информационное противостояние также является сферой, в которой Россия добивается успехов.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин назвал одним из главных символов современной России сохранение политического суверенитета. По его мнению, страна продемонстрировала готовность поступиться частью экономической выгоды ради независимости в принятии решений.

Гафиятуллин считает, что санкционное давление, призванное ослабить российскую экономику, одновременно ускорило перестройку логистических цепочек и развитие внутреннего производства. Он также отметил, что Россия делает ставку на традиционные ценности и историческую преемственность на фоне культурных и общественных конфликтов в западных странах.

Отдельно эксперт выделил историческую память и Победу в Великой Отечественной войне. По его словам, 9 Мая остается важной частью национальной идентичности России, а обращение к наследию Победы используется в современном общественном и политическом дискурсе как символ борьбы с нацизмом.

Еще одним фактором Гафиятуллин назвал внутреннюю консолидацию общества. По его мнению, вопреки прогнозам о возможном расколе внешнее давление способствовало росту патриотических настроений и сплочению политических и общественных сил.

При этом эксперт подчеркнул, что представление о символическом превосходстве России нельзя сводить к сравнению экономических или социальных показателей. Он считает главным сохранение собственной идентичности в условиях внешнего давления.

При этом Гафиятуллин отметил, что подобная оценка относится прежде всего к этической и культурной сфере и воспринимается по-разному в разных странах, что отражает усиление конкуренции между различными общественными нарративами.

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова также считает, что российское общество стало более устойчивым к информационному давлению. По ее словам, люди чаще проверяют источники, сопоставляют факты и понимают, что информационные атаки являются одним из инструментов современного геополитического противостояния.

При этом Павлова подчеркнула, что информационный иммунитет нельзя сформировать одними запретами. Для его развития необходимы доверие между обществом и государством, открытая коммуникация, своевременное информирование граждан и повышение цифровой грамотности.

Не менее важными направлениями она назвала защиту от кибермошенничества и совершенствование механизмов противодействия распространению недостоверной информации.

Говоря о Татарстане, Павлова отметила развитие высокотехнологичных производств, цифровых государственных сервисов, спортивной и социальной инфраструктуры, а также внедрение технологий искусственного интеллекта.

По ее мнению, такие практические результаты и подготовка инженерных кадров укрепляют доверие общества к развитию региона сильнее, чем декларативные заявления.

Главным преимуществом России Павлова назвала способность сохранять внутреннее единство, развивать собственные технологии и опираться на научный, культурный и человеческий потенциал. По ее мнению, именно эти факторы формируют основу национального суверенитета и устойчивого развития страны в условиях внешнего давления.