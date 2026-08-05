Елена Кузьмичева назвала Доску почета частью возвращения авторитета труда

Создание электронной республиканской Доски почета – это востребованная форма поощрения работников за профессиональные достижения и добросовестный труд. Об этом заявила председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

«На многих предприятиях Татарстана эта добрая традиция сохранялась, и там существуют внутренние Доски почета. Теперь электронный общереспубликанский формат позволит донести информацию о лучших наших героях труда до самой широкой аудитории», – отметила она.

Кузьмичева подчеркнула, что проект особенно актуален в Год воинской и трудовой доблести. Она напомнила, что Доски почета доказали свою эффективность еще в советское время. В 1920-1930-х годах они стали массовым и обязательным элементом социалистического соревнования и стахановского движения.

По мнению председателя Федерации профсоюзов Татарстана, сегодня эта традиция получает новое развитие на фоне возвращения высокого авторитета человека труда.

«Знаю, что в настоящее время в трудовых коллективах Татарстана идет активное выдвижение первых кандидатов на Доску почета, и первичные профсоюзные организации активно участвуют в этом процессе», – сказала Кузьмичева.

Кузьмичева подчеркнула, что Татарстан бережно сохраняет существующие традиции и одновременно создает новые. Она считает, что республика и в этом случае выступила новатором, а подобный проект в дальнейшем может появиться и в других регионах России.

«В перспективе вполне возможно появление Всероссийской Доски почета – по аналогии с Всесоюзной Доской почёта на ВДНХ времен СССР, на которой чествовались лучшие предприятия и трудовые коллективы страны. Очень хочется в это верить!» – заключила Елена Кузьмичева.

Напомним, сегодня в Татарстане открыли электронную республиканскую Доску почета. В ее создании приняли участие около 5 тыс. крупных и малых предприятий республики. Они предложили для награждения около 15 тыс. наиболее отличившихся сотрудников.