Гастроли петербургской театральной площадки «Узел» пройдут в Казани

Театральная площадка «Узел» из Санкт-Петербурга проведет гастроли в MOÑ с 20 по 22 августа.

В зоне интересов «Узла» – междисциплинарные практики и неконвенциональный театр, проекты на стыке форм и жанров. Театральная площадка покажет проекты, созданные совместно с лучшими независимыми объединениями Петербурга.

20 августа пройдет показ спектакля «Мой Рубцов» «Узла» и театра «Организмы». Коля – педагог дополнительного образования – рассказывает о своем знакомстве с творчеством поэта Николая Рубцова. Он встречает красивую девушку Люду, и она раскрывает для него всю полноту творчества этого поэта. Коля влюбляется в Люду. Страстные и странные отношения, замешанные на алкоголе и любви к поэзии, приводят к плачевным, хоть и предсказуемым результатам. Для зрителей старше 18 лет.

21 августа зрители смогут увидеть литературно-музыкальный перформанс «Водонапорная башня» от «Узла» и творческого объединения мадер норт (mader nort). Текст Виктора Пелевина встраивается в музыкальное полотно как последовательность звучащих образов и воплощается на сцене актером Владимиром Антиповым. Для зрителей старше 16 лет.

22 августа в MOÑ пройдет творческий вечер Ангелины Засенцевой «Ничего святого» в формате документального стендапа.

«Если все мрак – так что же теперь? Что теперь? Ложиться и умирать? Не умрешь, потому что есть кафе, долги, бесплатный вай-фай. У меня есть цель, цель одна, она очень простая. Абсолютно банальная цель – быть счастливой», – из описания к стендапу.

Для зрителей старше 18 лет.