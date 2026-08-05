Испанский стыд «Рубина»: почему Артига безвольно проиграл «Родине» в кубке

Первый матч в новом розыгрыше Кубка России не сулил казанскому «Рубину» особых проблем. Да, ушел Даку, но в остальном команда тренерская. А соперник – новичок РПЛ «Родина». На бумаге бояться подопечным Артиги было нечего. На деле же получилось, мягко говоря, стыдно. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





«Рубин» под руководством Франка Артиги проиграл 5:0 новичку РПЛ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рожкову плюс за первый тайм. А что остальные?

Перед игрой испанский наставник казанского клуба был в приподнятом настроении – много шутил. В том числе и на предматчевой пресс-конференции. Заявил, если у Даку не получится подписать какие-то документы, ждем его на второй тайм. Этакий намек, что албанец по-прежнему не игрок красно-белых, хотя «Рубин» к этому моменту из заявки на сезон его уже убрал.

Артига на этот матч вообще решил выпустить полурезервный состав. Судите сами: вышел Рожков, который пропускал матч чемпионата, появился Мальдонадо, в центре Лобов, Начо и Юкич. Впереди – Моторин, Шабанхаджай и Кузнецов. При всем этом на воротах Никита Корец.

Никита Корец Фото: © Арина Антонова / РИА Новости

И первый опасный момент команды из столицы Татарстана возник после длинного паса из глубины на Илью Рожкова, который оказался на позиции нападающего, неплохо обработал, но дальше его оттеснили. Следом еще один момент – Кабутов подал в штрафную, и все тот же Рожков перевисел оппонента в воздухе и пробил в перекладину.

Нашлось в первом тайме место и скандалам. Мальдонадо сфолил на игроке «Родины», и тренер гостей, тоже испанец, очень громко и выразительно что-то кричал Франку Артиге. Чем ответил казанский наставник, к сожалению, камера не выхватила.

А забили хозяева до банальности просто: прорыв по флангу, подача – и Магомедхабиб Абдусаламов открыл счет. Затем почти сразу Даниил Кузнецов создал момент – прорвался к штрафной с правого края, и на мгновение его нога оказалась в пределах штрафной, но была выставлена вперед ноги защитника москвичей. Контакт, падение, судья пошел посмотрел повтор и по букве правил назначил штрафной в пользу защиты.

Даниил Кузнецов Фото: © Арина Антонова / РИА Новости

Казалось, этот момент должен завести «рубиновых», но на деле мы увидели еще один хороший удар Икера, но Корец вытянулся в струнку и все контролировал. Дальше Абдусаламов приложился – Никита снова спас Казань. В какой-то момент было очевидно: нужна передышка «Рубину». Игра откровенно не шла.

Из-под Мальдонадо забили два

Артига выпустил Вуячича вместо Лобова в начале второго тайма. Этому «Рубину» не хватало вожака, который бы взял игру под свой контроль. Наверняка так и думал Франк Артига. Но проблема, к несчастью для испанца, оказалась в ином – в защите, полузащите и нападении.

Снова простой навес в штрафную казанцев, отскок мяча – и 2:0 в пользу московского клуба. Артига понимал, что те задачи и игроки, которых он выпустил в старте, совсем не работают. Принялся исправлять ошибки тройной заменой: появились Арройо, Грипши и Ходжа. «Родина» на это все ответила высоким прессингом.

Назми Грипши, Илья Рожков Фото: © Арина Антонова / РИА Новости

А апогеем этой встречи стал третий гол: хозяева разыграли угловой, подача в штрафную – и Егорычев, перевисев Мальдонадо, отправляет мяч в сетку – 3:0.

Это можно считать отправной точкой фиаско «Рубина» в этой встрече. Если до этого был нокдаун, то это прям нокаут. Причем такой нокаут, где соперник тебя словно связал по рукам и ногам и избивает.

Но когда мы думали, что падать ниже уже некуда, вышедший пару минут назад Руслан Безруков падает от столкновения с соперником у штрафной «Родины», судья молчит, а москвичи раскручивают атаку 4 в 1. И этим одним оказывается Игор Вуячич. Он вошел в когорту тех людей, с которыми создавали мемы в таких ситуациях. Хозяева разбираются легко – 4:0.

У Казани перестали проходить нормальные и точные пасы даже на короткой дистанции. Не знаю, затрясло ли ребят при таком счете, может, думали, как бы быстрее это все закончить. После одного из эпизодов Безруков на камеру выругался. Там всего три слова. Но думаю, их в этот момент матча произносил каждый болельщик в Татарстане.

Ну а точку по счету поставил Артем Максименко, который внешне косплеит Златана Ибрагимовича. Опять все до банальности просто: получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и пробил. Угадайте, из-под кого? Правильно, снова из-под Мальдонадо. И подписал «Рубину» приговор – 5:0.

«Я должен извиниться перед болельщиками, репутация «Рубина» не заслуживает того, что мы показали сегодня на поле. Никакие футбольные и тактические вопросы неуместны, только вопрос отношения к работе и футболу. Кто будет нападающим в следующей игре? Посмотрим», – сказал Артига на пресс-конференции после матча.

Теперь Франку придется ломать голову сразу над двумя задачами – кем заменить Даку и как отмыться от позора в Кубке России. Возможно, хоть какие-то ответы мы увидим в третьем туре РПЛ против «Оренбурга». Матч ведь пройдет в Казани. Лучше и не придумаешь.