Нижнекамцы собрали более 800 тыс. рублей на помощь участникам СВО
Жители Нижнекамска продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры ежедневно собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и браслеты выживания, изготавливают окопные свечи и наборы сухого душа.
Одними из постоянных участников благотворительной работы стали жители дома № 26 по улице Менделеева. По словам старшей по дому Фариды Нигаматзяновой, помощь фронту они оказывают с первых дней специальной военной операции.
«Недавно был клич, что собираем лекарства. Жители нашего дома быстро откликнулись, купили медикаменты. Еще докупим и принесем», – рассказала она.
За время проведения СВО жильцы трехподъездного дома собрали более 800 тыс. рублей на нужды военнослужащих.
«Наши жители собрали более 800 тысяч рублей только для нужд СВО. Я благодарна им за то, что они такие доброжелательные и щедрые душой», – отметила Нигаматзянова.
В волонтерскую деятельность включаются представители разных поколений. Так, нижнекамец Эдуард Сопов начал плести браслеты выживания по примеру своей 10-летней внучки. За несколько месяцев он изготовил уже более сотни таких изделий.
«Секрет в преподавателе, наверное. Внучка доступно объяснила, и все получается нормально», – поделился волонтер.
В пункте приема гуманитарной помощи группы «Добрые сердца» на улице Химиков, 72Б работа не прекращается ни на день. Здесь изготавливают необходимые для фронта изделия, принимают гуманитарную помощь и формируют новые отправки.
Сейчас волонтеры объявили срочный сбор шерстяных и байковых одеял, пледов и покрывал.
«Мы собираем одеяла, шерстяные и байковые, пледы и покрывала. Просим неравнодушных нижнекамцев откликнуться и помочь в сборе жизненно необходимых вещей», – обратилась руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.
Пункт приема гуманитарной помощи работает ежедневно по адресу: улица Химиков, 72Б, с 9:00 до 18:00.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.