Нижнекамцы собрали более 800 тыс. рублей на помощь участникам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамска продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры ежедневно собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и браслеты выживания, изготавливают окопные свечи и наборы сухого душа.

Одними из постоянных участников благотворительной работы стали жители дома № 26 по улице Менделеева. По словам старшей по дому Фариды Нигаматзяновой, помощь фронту они оказывают с первых дней специальной военной операции.

«Недавно был клич, что собираем лекарства. Жители нашего дома быстро откликнулись, купили медикаменты. Еще докупим и принесем», – рассказала она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За время проведения СВО жильцы трехподъездного дома собрали более 800 тыс. рублей на нужды военнослужащих.

«Наши жители собрали более 800 тысяч рублей только для нужд СВО. Я благодарна им за то, что они такие доброжелательные и щедрые душой», – отметила Нигаматзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В волонтерскую деятельность включаются представители разных поколений. Так, нижнекамец Эдуард Сопов начал плести браслеты выживания по примеру своей 10-летней внучки. За несколько месяцев он изготовил уже более сотни таких изделий.

«Секрет в преподавателе, наверное. Внучка доступно объяснила, и все получается нормально», – поделился волонтер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте приема гуманитарной помощи группы «Добрые сердца» на улице Химиков, 72Б работа не прекращается ни на день. Здесь изготавливают необходимые для фронта изделия, принимают гуманитарную помощь и формируют новые отправки.

Сейчас волонтеры объявили срочный сбор шерстяных и байковых одеял, пледов и покрывал.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы собираем одеяла, шерстяные и байковые, пледы и покрывала. Просим неравнодушных нижнекамцев откликнуться и помочь в сборе жизненно необходимых вещей», – обратилась руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Пункт приема гуманитарной помощи работает ежедневно по адресу: улица Химиков, 72Б, с 9:00 до 18:00.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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