Трое добровольцев отправились из Бугульмы на службу по контракту

Утром 5 августа во дворе Бугульминского военного комиссариата состоялась очередная отправка добровольцев, решивших подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на СВО. На службу ушли два бугульминца и житель Смоленской области.

Уроженец Смоленска направлен для комплектования войсковой части Восточного военного округа. Один из бугульминцев убыл для комплектования части Центрального военного округа, второй – в части Южного военного округа.

Провожать будущих военнослужащих пришли родные и близкие, а также представители духовенства и общественных организаций. Среди них – протоиерей Евгений Романов (руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными Силами Альметьевской епархии), имам‑хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов, директор кадетской школы‑интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина Александр Крайнов, а также участники движения «Юнармия».

Бойцам вручили письма с добрыми пожеланиями от ребят из движения «Форпост» и сухой душ от детского эколого-биологического центра – небольшие, но важные знаки поддержки, которые напомнят о доме в непростые дни.

Работа по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими по контракту продолжается. Желающие могут обратиться в Бугульминский военный комиссариат.

Фото предоставлены Риммой Баратовой

Материал приготовлен при участии Риммы Баратовой