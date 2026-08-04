news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 4 августа 2026 10:56

В ГМИИ РТ стартовала акция «Веди родителей в музей» по Пушкинской карте

Читайте нас в
Телеграм
В ГМИИ РТ стартовала акция «Веди родителей в музей» по Пушкинской карте
Фото: Минкульт РТ

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан присоединился ко всероссийской акции «Веди родителей в музей» для держателей Пушкинской карты. Она продлится до 15 августа, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Согласно ведомству, по нацпроекту «Семья» молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту. Ежегодно на нее начисляют 5 тыс. рублей на театры, музеи, концерты и выставки, из них до 2 тыс. можно потратить на билеты в кино.

Условия акции: покупая единый билет по Пушкинской карте, можно приобрести два входных билета для близких со скидкой. Для этого на кассе нужно предъявить электронный билет, купленный по Пушкинской карте, и саму карту. Билет по Пушкинской карте можно купить онлайн на сайте музея или в кассе по QR-коду, а билеты со скидкой – только в кассе в день посещения.

Акция действует на единый входной билет в главное здание, Галерею современного искусства и Национальную галерею «Хазине».

#минкульт рт #ГМИИ РТ #Пушкинская карта
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Более 100 тыс. человек приняли участие в проекте «Пятерочки» «Эковдохновение»

3 августа 2026

Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

3 августа 2026
Новости партнеров