«Единая Россия» откроет в Татарстане ситуационный центр на выборах

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

«Единая Россия» откроет в Татарстане региональный ситуационный центр на период единого дня голосования 2026 года. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин, его слова передает пресс-служба партии.

Центр будет работать все три дня голосования – 18, 19 и 20 сентября. Его сотрудники будут следить за ходом выборов и передавать сведения о голосовании и его результатах в Федеральный ситуационный центр. В работу центра войдут специалисты регионального исполкома «Единой России», представители местных отделений партии и другие эксперты.

Ситуационный центр будет собирать данные об открытии и закрытии участковых избирательных комиссий, явке и результатах голосования на каждом участке. Кроме того, специалисты будут выявлять нарушения избирательного законодательства и следить за информационным пространством в дни выборов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Самигуллин напомнил, что 1 февраля 2024 года Общественная палата Татарстана и региональное отделение «Единой России» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за выборами президента России и другими выборами разных уровней, которые пройдут в течение трех лет.

5 августа в Москве «Единая Россия» также подписала соглашение о взаимодействии Общественной палаты России и политических партий. Документ предусматривает совместную работу по организации наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму.

Стороны договорились обсуждать инструменты наблюдения, в том числе дистанционное электронное голосование, следить за избирательным процессом 18–20 сентября и обмениваться опытом подготовки наблюдателей.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов заявил, что партия считает главной задачей предстоящей кампании обеспечение легитимного результата.

По его словам, в наблюдении будут участвовать почти 200 тыс. подготовленных наблюдателей, а созданная партией технологическая платформа позволит в режиме реального времени отслеживать происходящее на избирательных участках. Перминов также призвал политические партии к конструктивному взаимодействию.