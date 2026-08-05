В Казани арестовали бизнесменов, подозреваемых в хищении 49 млн на оборонзаказе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу троих фигурантов дела о мошенничестве на 49 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в УФСБ России по РТ.

По версии правоохранителей, руководители предприятий ООО Фирма «Оптикс групп» и ООО «Кристалл» организовали мошенническую схему, заключив договор с АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики». Договор предусматривал поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции.

«Путем завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов похитили бюджетные средства, выделенные во исполнение государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Троих фигурантов дела сотрудники ФСБ задержали в Москве и доставили их в Казань для предъявления обвинения. Вахитовский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.