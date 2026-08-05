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Экономика 5 августа 2026 14:24

Продажи новых КАМАЗов в России выросли на 19% в июле

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Продажи новых КАМАЗов в России выросли на 19% в июле
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продажи новых грузовиков «КАМАЗ» в России в июле 2026 года выросли на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли 1 389 автомобилей. Доля производителя на рынке тяжелых грузовиков увеличилась до 40%, следует из данных агентства «Автостат», которые приводит «chelny-biz.ru».

Всего в июле в России продали около 3,5 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) полной массой от 16 тонн.

Второе место по продажам занял Sitrak – 371 грузовик. Далее расположились МАЗ с 304 автомобилями, Dongfeng – с 255 и FAW – с 217 машинами.

#камаз #грузовики
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