«Сети превратились в труху»: как Нижнекамск вытаскивают из теплового коллапса

Почти 6 млрд рублей инвестиций на замену около 120 км теплотрасс и реконструкцию десятков тепловых пунктов, и это всего за три года, – такова цена ренессанса теплоснабжения в Нижнекамске, творимого «Татэнерго». «Татар-информ» проверил, как в столице нефтехимиков в авральном режиме завершают первый этап по замене «трухи» на новые теплопроводы.





Тепловые сети в Нижнекамске – это «труха», их износ зашкаливает за 85%

Те, кто окажется этим летом в Нижнекамске, удивятся не столько обилию зелени, яркой расцветке жилых многоэтажек, новеньким остановочным павильонам общественного транспорта и забитому до отказа в рабочий день ресторану «Вкусно и точка», сколько многочисленным, вездесущим и заметным раскопкам. Нефтехимический центр Татарстана, в котором проживает около 240 тыс. человек, третье лето буквально изрезан разрытыми и огороженными участками теплотрасс. Так «Татэнерго» силами своего местного филиала – Нижнекамских тепловых сетей (НкТС) с привлечением полутора десятков подрядных организаций решает застарелую городскую проблему – модернизирует систему централизованного теплоснабжения, доведенную ранее «до ручки».

Тепловые сети в Нижнекамске – это «труха», их износ зашкаливает за 85%, а потери тепла – за 20%, признали летом 2024-го на заседании в Госкомитете РТ по тарифам

О том, что тепловые сети в Нижнекамске – это «труха», что их износ зашкаливает за 85%, а потери тепла – за 20%, заявили летом 2024-го на заседании в Госкомитете РТ по тарифам. Но проблема назревала долго и была к тому времени уже известна – город не одну зиму прожил в режиме «день простоять да ночь продержаться». Сотни порывов на теплосетях, «латания дыр» в режиме аврала, понижение температуры в батареях до минимумов в морозные дни... Число жалоб на качество теплоснабжения, а также горячей воды от жителей зашкаливало. Неудивительно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал тогда решить перезревший вопрос радикально.

«Спасителем» города назначили, естественно, республиканское АО «Татэнерго». Тем более что в Нижнекамске компания присутствовала давно – управляла 146 км магистральных тепловых сетей, проложенных до жилых кварталов от двух источников тепла – ТЭЦ-1 (принадлежит ТГК-16, три тепловода) и ТЭЦ-2 (принадлежит «Татнефти», один тепловод).

Особенность этого хозяйства – промышленные предприятия и связанные с ними ТЭЦ расположены примерно в 10 км от жилой части, причем на большом возвышении (из города это прекрасно видно). А жилой сектор – более чем на сотню метров ниже. Благодаря столь солидному перепаду высот прямая подача теплоносителя по главным трубопроводам доходит до города идеально. Но вот обратная становится проблемой: чтобы вернуть остывшую в батареях воду на ТЭЦ, на четырех магистралях действуют перекачивающие насосные станции (всего их семь).

До 2024-го «Татэнерго» отвечало только за эту часть системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Нижнекамска – подачу и возврат теплоносителя по основным магистралям. Интересно, что магистрали от двух ТЭЦ связаны друг с другом, что позволяет «переключать» подачу ресурса, даже если один из источников «отключается» на ремонт.

Конечных потребителей тепла в Нижнекамске порядка 1,9 тыс.

Стоит добавить, что в силу технологических связей с гигантами индустрии две нижнекамских ТЭЦ производят главным образом пар промышленных параметров. Однако и теплоноситель в виде горячей воды для нужд городского отопления и горячего водоснабжения (ГВС) – около 1050 Гкал подключенной нагрузки (фактическое потребление тепла даже зимой не доходит и до 900 Гкал) – способны выдавать исправно и с большим запасом.

Если посмотреть на карту тепловых сетей Нижнекамска, то нетрудно будет увидеть, что главные тепловоды – а это трубы больших диаметров, от 500 до 1000 мм, – до городской черты доходят по эстакадам. И лишь затем уходят под землю, в железобетонные каналы, по ним уже углубляясь в жилые кварталы по весьма замысловатым маршрутам (очевидно, прокладка следовала за расширением жилой застройки).

От магистральных теплопроводов, так же, в двухтрубном исполнении, до 95 центральных тепловых пунктов проложены соединительные теплотрассы

От магистралей, так же, в двухтрубном исполнении, расходятся так называемые соединительные теплотрассы, тоже разных диаметров (от 150 до 325 мм) – до 95 центральных тепловых пунктов (ЦТП). А уже от этих узловых элементов системы, необходимых для регулирования температуры теплоносителя в батареях и организации ГВС в домах и зданиях общественного пользования, проложены трубы малых диаметров и длины до конкретных потребителей. Причем это хозяйство – уже в 4-трубном исполнении (две трубы для теплоносителя, столько же – для ГВС).

Конечных потребителей тепла в Нижнекамске порядка 1,9 тыс., из них 963 только жилых домов (часть из них оборудованы ИТП). Но есть еще 73 детсада, 51 школа, 36 лечебно-медицинских учреждений и т. д. Интересно, что ЦТП, около десятка из которых построены подземными, «питают» совершенно разное число объектов – от одного до пары десятков.

Так вот, все это огромное и разбросанное по городу хозяйство – в сумме около 600 км теплотрасс (включая 246 км сетей только ГВС) – до 2024-го принадлежало АО «ВКиЭХ», которое одновременно отвечало также за холодное водоснабжение и водоотведение. В ипостаси классического водоканала компания работает и сегодня. А вот всю теплосетевую часть (включая ЦТП) забрало на себя «Татэнерго». Таким образом, на балансе республиканского энергохолдинга оказалось около 746 км тепловых сетей (включая сети ГВС) и почти сотня зданий ЦТП.

Летом 2024-го, всего за два с небольшим месяца, «Татэнерго» удалось заменить около 20 км теплосетей и выполнить техперевооружение 15 ЦТП

Хотя де-юре передача этого имущества завершилась осенью 2024-го, уже с июля того года компания погрузилась в ту самую «труху» с головой. В первый сезон, рассказывает директор Нижнекамских тепловых сетей (филиала «Татэнерго) Ильнар Галимзянов, проблему решали, что называется, всем миром – в Нижнекамск был командирован десант из других филиалов компании, привлечены подрядные организации. В авральном режиме, всего за два с небольшим месяца, тогда удалось заменить около 20 км теплосетей (или почти 2,7% от материальной протяженности) и выполнить техперевооружение 15 ЦТП.

В подготовку города к ОЗП «Татэнерго» вложила порядка 1 млрд рублей (из них 650 млн рублей составил целевой взнос от основного акционера компании – холдинга «Связьинвестнефтехим»).

«Пока погода позволяла, раскапывали везде, где можно, и все меняли. Другого выхода не было, очень много «вылезало» свищей. Состояние сетей плачевное, система тоже работает чрезвычайно неэффективно», – рассказывал в конце 2024-го гендиректор компании Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу».

Первая зима стала подвигом – аварийным бригадам приходилось работать с колес. Было ясно, что собственных сил «Татэнерго» не хватит, и компания впервые привлекла сторонние организации (что нетипично для текущей эксплуатации и тем более аварийных работ).

В рамках подготовки к зиме в Нижнекамске заменят рекордный объем тепловых сетей – более 56 км

Прошлым летом объемы замен кратно выросли – удалось переложить более 46 км теплотрасс (6,2%) и провести техперевооружение 21 ЦТП. Вложения выросли до почти 2 млрд рублей. В конце 2025 года Раузил Хазиев рассказывал «Татар-информу», что за год компании удалось добиться еще одного успеха – стабилизировать подпитку трубопроводов.

Раузил Хазиев, генеральный директор «Татэнерго»: «Раньше на обеспечение объемов циркуляции теплоносителя по прямой и обратной схеме, а также для поддержания давления в трубах подпитка доходила до 1000 тонн в час. Это очень много»

«Раньше на обеспечение объемов циркуляции теплоносителя по прямой и обратной схеме, а также для поддержания давления в трубах подпитка доходила до 1000 тонн в час. Это очень много. И это означало только одно – утечки, то есть прямые потери не просто горячей, а дорогой химподготовленной воды. В этом году после проведения летней ремонтной кампании подпитка у нас за 200 тонн не выходила… Когда утечки были большими, станции порой и не успевали «готовить» воду, и в теплопроводы даже шла сырая вода (ведь зимой просто нельзя останавливать циркуляцию), что для металла убийственно. Теперь это в прошлом», – резюмировал глава «Татэнерго».

Третий летний сезон «Татэнерго» в Нижнекамске в текущем году снова проходит в аврале, но уже по другой причине. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП 2026/2027) здесь запланирована замена рекордного объема тепловых сетей – более 56 км (в том числе около 7 км – магистральных). Для сравнения: в целом по «Татэнерго» за это лето заменят 98,8 км теплосетей, в том числе около 20 км – в Казани и более 16 км – в Набережных Челнах. То есть на перекладку в Нижнекамске приходится более половины из общего плана.

При этом если в среднем по компании доля замен составит в этом сезоне 2,8% (при минимальном нормативе для РФ в 4%, который, впрочем, почти нигде не достигается), в Казани – 1,2%, а в Набережных Челнах – 2%, то в Нижнекамске – космические для российских реалий 6,9%.

Такие рекорды достигаются, естественно, за счет не только максимального напряжения и концентрации трудовых и материальных ресурсов, но и масштабного финансирования. Чудес в этом плане не бывает, просто именно НкТС предстоит за это лето освоить рекордный объем бюджета – 3,7 млрд рублей (из общих 5,3 млрд рублей, запланированных на все пять городов присутствия «Татэнерго» (включая Заинск и Бугульму)). Солидную часть этой суммы – 2,6 млрд рублей – компания получит от Татарстана, по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В «Татэнерго» просто решили весь этот ресурс в текущем году направить прицельно в самую горячую точку – в столицу нефтехимиков, добавив к ней 1,7 млрд собственных средств.

Все работы по замене теплотрасс «Татэнерго» синхронизировала с республиканской программой «Наш двор»

…Вдоль проспекта Химиков, прямо в нескольких метрах от жилых высоток, вскрыта старая теплотрасса. Больше всего мне жаль парикмахерскую «Соблазн», вход в которую был организован через балкон первого этажа – желающим подстричься к этой двери теперь не подобраться. Но без жертв не бывает победы.

Теплопроводы вдоль проспекта частично уже заменили, и разница видна невооруженным глазом. Вот старые трубы, в истлевшей стекловатной изоляции, ржавые и явно «уставшие». Вот новые, упакованные в скорлупу из пенополиуретана (ППУ), из-за чего в разрезе они выглядят как слоеные – сам металл, вокруг желтая теплоизоляция, а сверху черного цвета пластиковая обертка.

Как рассказывает директор НкТС Ильнар Галимзянов, компания старается поддерживать максимально тесный контакт с населением, особенно в таких вот экстремальных случаях, когда сроки отключения ГВС явно превысят нормативные две недели.

«На одном участке от ЦТП №78 нам предстояло, например, заменить около 4 километров сетей отопления и ГВС. Это большой объем, и мы заранее предупредили и городские власти, и УК, что лучше всем будет потерпеть, – да, могли бы отключить на две недели, заменить какую-то часть, но на следующий год пришлось бы опять сюда прийти, чтобы все доделать. К счастью, в этом плане всегда находим понимание и все меняем сразу», – рассказывает глава НкТС.

Интересно, что «Татэнерго» не просто перекладывает трубы – сначала в компании проводят замеры объемов потребления в конкретной точке. Этим занимается специально созданная в филиале служба наладки и испытаний. За годы эксплуатации тепловая нагрузка в определенном узле могла как вырасти, так и снизиться. Галимзянов приводит в пример школу, при которой в советские годы «пахала» теплица, давно «выключенная».

«Татэнерго» в Нижнекамске, как и ранее в других городах присутствия, все работы по замене теплотрасс вблизи жилых домов синхронизировала с республиканской программой «Наш двор»

Часто после таких перерасчетов в НкТС меняют диаметры теплотрасс. И, кстати, далеко не всегда в сторону уменьшения. «На одном объекте нас жильцы потом даже лично благодарили – много лет у них в доме горячая вода до последних этажей доходила полутеплой и со слабым напором. Мы проложили до дома трубу большего диаметра – подача нормализовалась», – приводит пример Ильнар Галимзянов.

Чтобы не воплощать на практике сюжет бородатого анекдота, «Татэнерго» в Нижнекамске, как и ранее в других городах присутствия, все работы по замене теплотрасс вблизи жилых домов синхронизировала с республиканской программой «Наш двор». В целом под нее в этом году попало 45 локаций, на которых работы одновременно проводит и энергокомпания, и из них 17 – в столице нефтехимиков. О чем идет речь? «Татэнерго» и мэрия – в данном случае Нижнекамска – накладывают планы по замене теплотрасс и реконструкции дворов друг на друга. В итоге компания частично экономит на благоустройстве этих участков (конечном этапе любых «раскопок»). Но главное, не приходится ломать то, что недавно было построено.

Почти три десятка ЦТП в Нижнекамске были оснащены допотопными кожухотрубными теплообменниками

«Практически все ЦТП из 95, что пребывали в аварийном состоянии, отремонтированы или реконструированы – от состояния крыш до насосного хозяйства… Остроту вопроса, можно сказать, сняли», – рассказывал в декабре 2025-го «Татар-информу» Раузил Хазиев. Особенно главу «Татэнерго», чего только не повидавшего за годы работы в энергетике, поразил тот факт, что в 60-летнем по возрасту, то есть по факту очень молодом Нижнекамске, почти три десятка ЦТП были оснащены допотопными кожухотрубными теплообменниками: «Они уже нигде в отрасли не применяются, это раритеты, которым место в музее».

Почти три десятка ЦТП в Нижнекамске ранее были оснащены допотопными кожухотрубными теплообменниками: «Они уже нигде в отрасли не применяются, это раритеты, которым место в музее»

Один из таких «музеев» Ильнар Галимзянов организовал на ЦТП №90, что расположен на окраине города. Здесь директор НкТС собрал небольшую, но весьма показательную коллекцию из кусков труб, запорной арматуры, компенсаторов и другого побитого жизнью железа (а также пластика, который используется в системах ГВС), извлеченного из тепловых камер в ходе работ по замене теплосетей. И, что интереснее всего, оставил в целости и сохранности тот самый раритет-теплообменник, который особенно сильно сейчас выделяется на фоне новенького – пластинчатого, установленного еще в 2024-м.

Это исключение – все металлическое старье компания сдает на металлолом, причем не бесплатно (за прошлый год, например, на этом заработали порядка 25 млн рублей – все они сразу идут в дело).

Принцип работы у теплообменников, кстати, одинаковый. Однако в первом случае теплоноситель подается в металлические трубки, упакованные внутри цилиндрического кожуха (отсюда и название). Между ними циркулирует холодная вода, которая за счет теплообмена нагревается до нормативных для подачи в системы ГВС параметров. Во втором случае две рабочие среды взаимодействуют через пластины.

Эта технология имеет массу преимуществ. Так, холодная и горячая вода в пластинах никогда не смогут смешаться – такие подмесы, увы, часто происходили в кожухотрубных теплообменниках со всеми вытекающими (запах, грязный цвет, температура – жалобы населения). Пластинчатые к тому же удобнее и дешевле и эксплуатировать, и ремонтировать (по сути, в них раз в год нужно только промывать и иногда менять резинки).

ЦТП, оснащенный пластинчатым теплообменником, можно считать некой предтечей индивидуального теплового пункта – просто очень большого, мощного и рассчитанного не на один объект, а на несколько

Кроме того, ЦТП, оснащенный пластинчатым теплообменником, можно считать некой предтечей индивидуального теплового пункта (ИТП) – просто очень большого, мощного и рассчитанного не на один объект, а на несколько. Такое оборудование, как и ИТП, способно работать в гибком режиме, тонко реагируя на динамику потребления ГВС (утром, а особенно вечером воды всегда нужно больше). В кожухотрубных же теплообменниках насосы вынуждены были пахать практически круглосуточно. Неудивительно, что только по первым 15 ЦТП, попавшим под техперевооружение в 2024-м, экономия по электрической энергии за год превысила 3,1 млн рублей.

Сегодня все ЦТП в Нижнекамске оснащены пластинчатыми теплообменниками – те, что были установлены до прихода «Татэнерго», компания также подлатала либо полностью заменила. Модернизация этого звена системы теплоснабжения направлены, прежде всего, на повышение комфорта конечных потребителей тепла, чтобы жители Нижнекамска получали более стабильное и качественное тепло и ГВС.

Интересно, что часть зданий «Татэнерго» пришлось приводить в порядок даже внешне – менять кровлю и укреплять стены, ремонтировать электрику и обустраивать помещения для персонала (включая, простите, даже туалеты). Кстати, поставщик холодной воды – все то же АО «ВКиЭХ», но на всех ЦТП установлены теперь автоматизированные узлы учета потребления входящего ресурса.

За три летних сезона, включая текущий, объемы замен теплосетей в Нижнекамске составят почти 120 км

За три авральных летних сезона, включая текущий, объемы замен теплосетей в Нижнекамске составят почти 120 км, или около 16% от общей протяженности. А число приведенных в порядок ЦТП – 36, то есть более трети из всех. В компании особенно рады тому, что жители города воспринимают работы, проводимые «Татэнерго», и летом, когда приходится подолгу жить без горячей воды, и особенно зимой, когда порой батареи становятся чуть теплыми, адекватно. С пониманием.

Как рассказывал Раузил Хазиев: «Наш персонал точно ни в чем не нуждается, но в Нижнекамске порой жители сами выходили к работникам, приносили пирожки и термосы с чаем». «Особенно, конечно, так поступали люди пожилые, из того поколения, которое к добру иначе относится, которое не только материальная сторона волнует. Наверное, это можно рассматривать как некий показатель отношения к той работе, что «Татэнерго» в Нижнекамске проводит», – отмечал глава «Татэнерго».

Добавляя: «Всегда и везде были, есть и будут недовольные люди, которым что-то не нравится. И их нельзя в этом обвинять, поскольку часто они бывают и правы. Но изменения, которые уже начали происходить в Нижнекамске, я уверен, жители чувствуют. Тем более есть объективные факторы».

Если в январские праздники, когда жители в основном сидят дома, в 2025 году от населения в адрес НкТС поступило 1394 жалобы, то в те же даты в текущем году – всего 294!

Про эти факторы «Татар-информу» рассказал директор НкТС Ильнар Галимзянов. Например, если в январские праздники, когда жители в основном сидят дома, в 2025 году от населения в адрес НкТС поступило 1394 жалобы, то в те же даты в текущем году – всего 294! Если в первый «свой» отопительный сезон 2024/2025 «Татэнерго» (в партнерстве с семью подрядчиками) устранило на теплосетях 1194 дефекта, то в прошлый – 735, то есть почти на 40% меньше. В абсолютных цифрах инцидентов, конечно, происходит все еще очень много, но тренд, что называется, очевиден.

Но к «битве за тепло» в НкТС, по словам Галимзянова, давно готовы. За два года филиал «Татэнерго» в Нижнекамске пережил серьезную трансформацию. Так, штат вырос почти в пять раз – до 490 человек, из которых около 260 человек – сварщиков, слесарей и других специалистов, непосредственно работавших «на земле» и ранее, – перешли в «Татэнерго» из АО «ВКиЭХ».

Хотя рабочих рук и сейчас не хватает, филиал, тем не менее, относительно укомплектован; тем более что и летом, в ходе подготовки к ОЗП, и в зимнее время, на этапе текущей эксплуатации, компания привлекает к работам подрядные организации. Летом, на стройки – больше (сейчас, например, в городе на разных участках работает 16 компаний). Зимой – меньше, например, в прошедшем сезоне для устранения свищей хватило всего трех подрядчиков (на эту зиму рассчитывают привлечь только двух).

Снижение связано это еще и с тем, что в штате НкТС сформировано шесть собственных оперативных бригад, способных, как рассказывал Раузил Хазиев, «быстро определить место утечки, раскопать, устранить свищ и собрать все обратно».

Нижнекамские ТС стали вторым в «Татэнерго» филиалом, обладающим парком спецтехник, в том числе автоматизированными ремонтно-техническими комплексами

Материальная база тоже была усилена: Нижнекамский стал вторым в структуре «Татэнерго» теплосетевым филиалом – после, естественно, крупнейшего Казанского, – в котором создали собственное управление механизации. То есть сформировали парк из 30 единиц собственной техники – тракторов, экскаваторов, машин откачки, но главное – автоматизированных ремонтно-технических комплексов (этаких автомобилей «скорой теплосетевой помощи», оснащенных генераторами, сварочными аппаратами и всем необходимым для быстрого устранения порывов теплосетей).

«Раньше мы всю спецтехнику арендовали, как делают и другие филиалы. Но с учетом состояния теплосетей и количества инцидентов для быстрого реагирования нам нужен был свой парк», – объясняет Ильнар Галимзянов. Сформирован в Нижнекамске и ремонтный запас материалов, а также неприкосновенный аварийный запас труб и оборудования.

Цель всех этих действий очевидна – навалившись всем миром, за счет крайнего напряжения сил и ресурсов вывести Нижнекамск по износу теплосетей на уровень Казани и Набережных Челнов. «Это не идеальный уровень, потому что и в Казани износ теплосетей тоже под 60%, и в Набережных Челнах – 62%. Но это будет уровень, скажем так, эксплуатации в управляемом, а не авральном режиме», – рассказывал Раузил Хазиев.

Три жарких во всех смыслах лета в столице нефтехимиков, по всей видимости, помогут компании этой цели достигнуть – впрочем, экзамен НкТС сдаст предстоящей зимой. В краткосрочной перспективе, по словам Ильнара Галимзянова, компания продолжит менять теплопроводы, но уже без рекордов, в более спокойном режиме. «Объемы замены теплосетей, наверное, придется снизить, так как всё в конечном итоге зависит от финансирования. А мы понимаем, что у «Татэнерго» есть и филиалы в других городах республики, теплотрассы в которых тоже нужно менять», – объясняет директор НкТС.

Раузил Хазиев: «Думаю, со временем вопрос перевода домов в Нижнекамске на ИТП точно встанет, но это очень дорогостоящая история»

В долгосрочной же перспективе просматривается два ключевых направления инвестиций. Первое – строительство в городской черте альтернативных источников тепла вроде районных котельных в Казани. Это позволило бы отказаться от затрат на перекачку теплоносителя по обратной схеме, особенно в зимнее время.

Второе – перевод Нижнекамска с ЦТП на ИТП, что «Татэнерго» уже давно сделало в столице республики и Автограде (здания всех этих пунктов после были распроданы под магазины, офисы и др.). «В Казани, например, когда-то было около 150 ЦТП, а ведь город на порядок больше Нижнекамска… Это очень невыгодная история – ИТП в этом плане более гибкие, там погодное регулирование, каждый дом может сам выбирать режим. И учет теплопотребления на этом уровне идет. Думаю, со временем вопрос перевода домов в Нижнекамске на ИТП точно встанет, но это очень дорогостоящая история», – рассказывал ранее Раузил Хазиев.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Татэнерго»