Топилин встретился с волонтерами из Апастово, которые шьют снаряжение для бойцов

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина

Депутат уходящей Государственной Думы VIII созыва от Татарстана, председатель Комитета по экономической политике ГД Максим Топилин встретился с «серебряными» волонтерами Апастовского района республики, которые с 2022 года активно занимаются изготовлением тактического снаряжения для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Начав с изготовления носилок, на данный момент волонтерская группа производит уже 25 наименований различных изделий. Основной акцент в настоящее время делается на создание антидроновых одеял и пончо.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина

Депутат отметил вклад волонтеров в поддержку бойцов. «В каждом изделии – частичка сердца, души и огромная вера в победу. За каждой строчкой, за каждым стежком – забота, мысль о безопасности наших ребят, стремление уберечь их от обнаружения вражескими беспилотниками», – заявил он.

По оценке политика, эта системная работа уже стала ощутимой помощью для бойцов на передовой. Он находится на связи с волонтерами и контролирует обеспечение их всем необходимым, оперативно решая возникающие вопросы совместно с главой Апастовского района Айратом Зиганшиным, будь то поставки техники для шитья или материалов.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина

«Важно, чтобы бесценный труд волонтеров не останавливался ни на минуту», – заметил Топилин, а также поблагодарил активистов. «Ваша работа – это настоящая сила духа, которая укрепляет наш тыл и приближает нашу общую победу», – выразил уверенность он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы участники специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.