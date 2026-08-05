Стало известно, в какой форме выступят российские фигуристы на мировых турнирах

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Сегодня стало известно, какого цвета будет форма, которую российские фигуристы будут носить на международных турнирах. Об этом рассказало РИА Новости.



Сама форма будет представлять собой флисовую олимпийку в бирюзовой расцветке без каких-либо отсылок к национальной символике.

В июне ISU допустил россиян до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Первым международным стартом для фигуристов из России в сезоне 2026/27 станет этап юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане (20-22 августа).