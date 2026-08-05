Стало известно, в какой форме выступят российские фигуристы на мировых турнирах
Сегодня стало известно, какого цвета будет форма, которую российские фигуристы будут носить на международных турнирах. Об этом рассказало РИА Новости.
Сама форма будет представлять собой флисовую олимпийку в бирюзовой расцветке без каких-либо отсылок к национальной символике.
В июне ISU допустил россиян до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Первым международным стартом для фигуристов из России в сезоне 2026/27 станет этап юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане (20-22 августа).