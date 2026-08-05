«Начинаем сначала». Анвар Гатиятулин рассказал, на какие позиции ждет усиление

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после открытой для журналистов тренировки «Ак Барса» ответил на вопросы журналистов. Он начал с шутливого приветственного слова.

«Увидел, что с февраля вводится новый ГОСТ-стандарт, что подопечных напрягать сильно нельзя будет, поэтому есть у нас время восстанавливаться самым серьезным образом, будем работать», – начал с шутки наставник «Барсов».

– Анвар Рафаилович, как проходит первая неделя предсезонки? На что сейчас делаете акцент? Вообще в каком состоянии хоккеисты подошли?

– Ну, если кроме шуток, понятно, что хватает этих забот. Ушли восемь человек, это много, многое что надо будет начинать заново. Если переводить на хоккейную площадку, мы в 24-м сезоне пришли, начали как бы с линии ворот, если позиционировать хоккейную площадку, с линии ворот. В первый сезон мы добрались до нашей ближней синей линии. Сделали хороший анализ, работу надо ошибками провели, определили те моменты, над которыми стоит работать, укреплять их, себя. Во втором сезоне мы дошли, образно говоря, до точек вбрасывания в зоне атаки. Немножко не хватило, чтобы пересечь дальнюю линию ворот. Сейчас мы, наверное, возвращаемся снова на свою линию ворот и начинаем с нее.

– Отметили уже, сильно действительно изменился состав по сравнению с тем, который дошел до финала Кубка Гагарина. Можно ли сказать, что одна из задач тренерского штаба «Ак Барса» – это еще активнее внедрять молодежь и развивать ее, чтобы она так гармонично интегрировалась в состав?

– Конечно. Я вчера увидел видео из раздевалки с нашего собрания – там оно не полностью, но мы начали собрание с того, что обозначили ребятам: важно, кто ушел, кто пришел, но не нужно на это смотреть. Задачи с нас не снимаются, и нужно им соответствовать. Что касается развития: я говорил на протяжении двух сезонов, что развивать нужно не только нашу молодежь. Мы развиваем и более опытных ребят, потому что многие получили новые роли и провели, в принципе, одни из лучших своих сезонов. Поэтому как будем развивать опытных игроков, так, соответственно, будем развивать и молодежь. Сейчас привлечена большая группа ребят, будем смотреть на них. Сами понимаете, важные игроки ушли, на сегодняшний момент из приобретений у нас один новичок. Также будем искать внутренние резервы, смотреть, пробовать, давать шансы. Тех, кто будет соответствовать, будем привлекать, возможно, кто-то пробьется в состав. Арифметика простая: восемь ушли, из них семь – это игроки, которые играли важную роль не только на льду, но и в раздевалке.

– Понятно, что «Ак Барс» наверняка будет еще активно работать на трансферном рынке до начала сентября. Если не секрет, какие позиции больше всего нуждаются в усилении, кого ищете, так скажем?

– После сезона уже была озвучена задача, одна из основных – сохранить состав и точечно усилиться. По этому пути не удалось пойти. Как минимум нужно заменить ушедших ребят, и запланированное точечное усиление тоже будем смотреть. В идеале каждый тренер хочет получить команду к началу сборов. У нас есть опыт прошлого сезона, когда по ходу чемпионата приходилось встраивать ребят, и это где-то сказалось на результате. Но имеем то, что имеем, поэтому будем двигаться уже с приобретенным опытом и вести команду к задачам.

– Обидно, что не удалось этот состав сохранить с самого начала?

– Понятно, что была проделана большая работа всем клубом, всей системой. В принципе, было ожидаемо: команда играла в финале, на ребят будет спрос. Возможно, где-то и это сыграло роль при переговорах. Своими командными результатами и своей игрой ребята заслужили предложения, которые получили. Век спортсмена не такой долгий. Как в фильме «Крестный отец», есть предложения, от которых сложно отказаться. Конкуренты не дремлют и усиливаются, в том числе из нашего состава.

– Анвар Рафаилович, почему подписали Алексея Бывальцева?

– Анализировали рынок, центральная ось у нас была в приоритете. Было два центральных, еще один кандидат – хотели обоих подписать, но удалось заключить контракт только с Алексеем Бывальцевым. В этом направлении работа продолжается. На сегодняшний день у нас три центральных из тех, кто играл в прошлом году. Центральная ось вообще одна из ключевых: вратарская, центральная, защитники. Крайних, может быть, чуть легче подобрать. Тем не менее в этом направлении ведется работа: велась сейчас и будет вестись в течение всего сезона.

– А Константин Шафранов – какое будущее у него?

– Разговаривали с ним буквально пару дней назад. Пока по семейным обстоятельствам он окончательного решения не принял. Позицию мы озвучили: будем ждать. Не определенный срок, но какое-то время подождем.

– По фамилиям тоже фигурируют разные варианты: Кейн, Да Коста, Нестеров... Есть что-то в этом?

– Я и раньше говорил, что нет смысла обсуждать игроков... У нас и с Меркуловым велись переговоры, и с Ветьери. Какой смысл обсуждать? Будут новички в команде – тогда, возможно, стоит поднимать эту тему.

– Никита Евсеев подписал односторонний контракт с окладом в этом сезоне. Значит ли это, что полноценный шанс он получит проявить себя в следующем сезоне?

– Новый сезон – все начинается с чистого листа. То, что было в прошлом, уже история. Здесь у каждого из ребят, даже из системы, есть шанс. Будем смотреть: если кто-то не будет соответствовать требованиям, можем других привлекать. У всех шансы одинаковые. Ребята, кто с нами работал, знают эти требования, им нужно соответствовать. Тем, кто присоединится из молодежи или системы, мы также озвучим требования. Все в большей степени в их руках, – приводит слова Анвара Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта» с клубной базы «Ак Барса».