«СтройТур»: в Казани пройдет стажировка для студентов направлений девелопмента

Фото: фонд Точно ДОБРО

В офисе ГК ТОЧНО в Казани состоялась встреча, посвященная вопросам привлечения молодых кадров в девелопмент. В диалоге участвовали директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга, директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев, директор Республиканского центра Студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, представители АНО «Капитал мудрости», власти и бизнеса.

Как отметил Азат Назмеев, для профессионального роста и закрепления новых специалистов в отрасли важно системно выстраивать долгосрочные отношения со школьниками, студентами и талантливыми выпускниками уже на этапе обучения.

Одно из решений – организация краткосрочных стажировок для студентов с погружением в реальные процессы девелопмента. Первым таким опытом в Казани станет «СтройТур» – три дня практической работы будущих специалистов с экспертами ГК ТОЧНО. Стажировка запланирована на осень.

«Создавая живой мост между теорией и практикой, мы закладываем фундамент будущего, – заметила директор БФ Точно ДОБРО Марина Нудьга. – Для студентов это возможность пройти через реальность получаемой профессии, а для нас – ответ на вопрос, кому мы доверим объекты завтра».

Участники встречи обсудили форматы взаимодействия со студентами и блоки образовательной программы «СтройТура», а также побывали на экскурсии в ЖК «Васильевский остров», чтобы определить объекты для будущей работы с молодежью.

«Участие в проекте „Стройтур“ – это уникальная возможность для наших студентов на практике познакомиться с этапами строительства жилого комплекса, понять, как устроен процесс от начала до сдачи объекта, – считает Василий Ислаев. – Для студенческих отрядов такое сотрудничество открывает новые горизонты: ребята получают бесценный опыт и четкое представление о будущей профессии, что напрямую влияет на качество подготовки кадров. В свою очередь, мы готовы стать надежным партнером для компании, привлекая мотивированных студентов, которые в перспективе могут пополнить штат. Это пример эффективного диалога, где каждый получает реальную пользу: студенты – практику и работу, а строительная отрасль – подготовленные кадры».

Следующим этапом после реализации стажировки запланирована работа над открытием проектного офиса БФ Точно ДОБРО и АНО «Капитал мудрости» в Казани для системной реализации профориентационных проектов.