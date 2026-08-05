Онкологи в РТ спасли матку женщины с помощью шариков с обезболивающим

Врачи Республиканского онкодиспансера в Казани провели операцию женщине, сохранив ей матку. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина поступила в онкодиспансер из Чувашской Республики. В своем регионе местные врачи рекомендовали удалить матку, однако она хотела сохранить орган. Врачи онкодиспансера применили инновационный подход – во время операции использовали микросферы российского производства: маленькие шарики, насыщенные обезболивающим препаратом. Они перекрывают сосуды, питающие миому, благодаря чему она постепенно уменьшается, а содержащийся в них обезболивающий препарат помогает значительно снизить боль после операции.

«Мне сделали эту операцию ровно сутки назад. Сейчас могу сказать, что ничего не болит, есть только небольшие тянущие ощущения. Я очень довольна и уже собираюсь домой», – поделилась пациентка.

Специалисты планируют внедрять этот подход в клиническую практику при эмболизации опухолей у пациентов с онкологическими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы РКОД им. Сигала.