В РТ с начала операции «Чистый воздух» проверили почти 3,3 тыс. авто

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

С 1 июня специалисты Минэкологии Татарстана совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД по РТ и Госавтонадзора по РТ проводят в республике операцию «Чистый воздух». За это время они проверили 3260 автотранспортных средств – 2894 легковых автомобиля, 176 грузовых машин и 190 автобусов, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Превышения выявлены у 66 авто, что составляет 2% от общего числа проверенных автомобилей», – отметили в министерстве.

С владельцами таких машин сотрудники Минэкологии провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха и составили протоколы об административном правонарушении.

Проводятся осмотры бензиновых, дизельных и газомоторных автомашин. Проверки охватывают Казань, Набережные Челны, Чистопольский, Буинский, Нижнекамский, Азнакаевский, Арский, Лениногорский, Тукаевский, Менделеевский, Елабужский, Балтасинский, Тюлячинский, Сабинский, Черемшанский, Бавлинский, Альметьевский, Кукморский и Ютазинский районы, перечислили в министерстве.

Операция «Чистый воздух» продлится до 30 сентября. Она проводится уже в 44-й раз, сейчас она направлена на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

В прошлом, 2025 году экологи проверили 6497 авто, проверку на экологичность не прошли 168 из них. В основном за последние годы наблюдается тренд на снижение числа нарушений.

Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.