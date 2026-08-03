«Печень молчалива, найдут болезнь лишь анализы»: врачи РТ о пилотном проекте

Причины болезней печени – и алкоголь, и ожирение, и бесконтрольный прием БАДов. Предупредить развитие заболеваний гораздо проще, чем потом лечить их, объясняют врачи. О том, как сберечь свою печень, какой пилотный проект будет помогать жителям РТ задуматься о здоровье этого важного органа, сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».





Печень – это молчаливый орган. Жалоб у пациента может не быть, выявить болезнь помогут анализы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Болезни печени получили новый толчок, поскольку XXI век – это век ожирения и гиподинамии»

Только ли пристрастие к алкоголю приводит к заболеваниям печени? О том, например, как рискуют те, кто принимает БАДы, и как помогают тем, чья печень уже не выполняет своей функции, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Всемирной неделе профилактики заболеваний печени.

«В течение семи дней все мировое сообщество проводило неделю профилактики заболеваний печени. Очень часто заболевания печени остаются в тени по сравнению с болезнями системы кровообращения, злокачественными образованиям, болезнями дыхания, вирусными инфекциями и так далее. Эта проблема актуальна во всем мире, и началась она со времен употребления алкоголя человечеством, то есть корнями уходит в глубокую древность», – рассказала главный внештатный специалист – терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ, профессор Диана Абдулганиева.

Диана Абдулганиева: «Заболевания печени получили новый толчок в наше время, поскольку XXI век – это век ожирения и гиподинамии, поскольку печень – это первый орган-мишень, накапливающий в себе жировые клетки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проблема стала абсолютно актуальной в конце прошлого и начале этого века в связи с масштабным распространением вирусных гепатитов B и C.

«Все вы, наверное, помните термин “ласковый убийца” – так называли гепатит C. Безусловно, заболевания печени получили новый толчок в наше время, поскольку XXI век – это век ожирения и гиподинамии, поскольку печень – это первый орган-мишень, накапливающий в себе жировые клетки», – объяснила врач.

Алкоголь, вирусы и ожирение составляют 90% от всех причин заболеваний печени, подчеркнула Диана Абдулганиева.

В этом году Татарстан был выбран пилотным регионом для запуска проекта по оказанию помощи пациентам с циррозом печени. Программа направлена на снижение риска прогрессирования хронических заболеваний печени до цирроза, снижение смертности от цирроза за счет выявления факторов риска, совершенствования диагностики, маршрутизации и диспансерного наблюдения. В апреле в республике приступили к реализации программы, длиться она будет на протяжении 2026–2027 годов.

«Если опыт программы в Татарстане будет успешным, ее будут транслировать на остальные регионы», – добавила Диана Абдулганиева.

Алкоголь, вирусы и ожирение составляют 90% от всех причин заболеваний печени Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На проблемы с печенью укажут повышение уровня АЛТ, АСТ и билирубина в крови»

«Хронические болезни печени – это воспаление и некроз клеток печени, которые приводят к развитию фиброза. Когда мы говорим пациентам, что у них хронический гепатит, они отвечают: “Доктор, я не пью”. Потому что у людей сложилось впечатление, что основная причина – это алкоголь. Он действительно играет чрезвычайно важную роль в развитии этого заболевания, но не является основной», – рассказала главный внештатный специалист – гастроэнтеролог Минздрава Татарстана, заведующая гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы Альфия Одинцова.

Вирусы, прием лекарств и БАДов, а также ожирение и сахарный диабет могут привести к развитию гепатитов, отметила она.

«Хроническое развитие гепатитов приводит к циррозу – это конечная стадия, и она уже необратима. Но даже в этой стадии не все потеряно, так как она может перейти в компенсированную и декомпенсированную. В мире полтора миллиарда больных хроническими болезнями печени, а смертность от цирроза в мире – это полтора миллиона человек в год. Цифры очень внушительные. В России смертность тоже держится на высоком уровне – 15–20 человек на 100 тысяч населения, это 30–35 тысяч смертей в год», – привела данные главный внештатный специалист – терапевт Минздрава Татарстана.

Альфия Одинцова: «В Республике Татарстан отмечается устойчивый рост распространенности гепатитов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане данные по смертности тоже на высоком уровне, однако в ПФО мы не лидируем в этой статистике, отметила врач.

«В Республике Татарстан отмечается устойчивый рост распространенности гепатитов. В 2021 году было зафиксировано 276 случаев на 100 тысяч населения, а в 2025 году – 396 случаев на 100 тысяч населения. Но надо сказать, что данные ниже, чем в соседних регионах», – добавила Альфия Одинцова.

Летальность от цирроза особенно высока среди людей трудоспособного возраста. Правильное питание и правильные физические нагрузки, а также своевременная вакцинация от гепатита помогут снизить риск заболеваний печени, подчеркнула Альфия Одинцова.

«Это то, что зависит от нас. А что может сделать врач? Он должен вовремя поставить диагноз. Проблема в том, что печень – это молчаливый орган. Жалоб у пациента может не быть, выявить болезнь помогут анализы. Указать на проблемы с печенью могут повышение уровня АЛТ, АСТ и билирубина в крови», – отметила она.

«БАДы – еще одна беда. В наше время ими часто грешат те, кто желает ускорить рост волос и ногтей, похудеть или стать более активным. Люди думают, что приносят пользу здоровью, однако неправильный прием добавок может серьезно навредить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«БАДы, парацетамол и НПВС могут привести к заболеваниям печени»

Печень, объясняют врачи, наиболее остро реагирует на любые токсины, которые попадают в организм.

«Токсиканты алкогольного генеза хорошо известны. Я не устаю повторять, что нет безопасной дозы алкоголя. Если раньше была теория о том, что бокал красного вина принесет нам только положительный эффект, то сейчас новые исследования развенчали этот миф. Также есть заблуждение, что вреден только крепкий алкоголь, но это неправда – любой алкоголь вызывает окисление в организме и достаточно пагубно влияет на печень, органы пищеварения и мочевыводящую систему», – объяснила главный внештатный специалист – токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Казани Алия Насибуллина.

Врагом печения являются и гепатотоксичные яды – химические вещества, повреждающие клетки печени. Это ядовитые грибы, промышленные токсиканты и лекарственные препараты.

Алия Насибуллина: «Такие известные препараты, как парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты, которые пациенты порой начинают принимать без назначения врача, тоже могут привести к заболеваниям печени» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Такие известные препараты, как парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты, которые пациенты порой начинают принимать без назначения врача, тоже могут привести к заболеваниям печени. Препараты, которые имеют в своем составе парацетамол, тоже могут навредить», – рассказала токсиколог.

БАДы – еще одна беда. В наше время ими часто грешат те, кто желает ускорить рост волос и ногтей, похудеть или стать более активным. Люди думают, что приносят пользу здоровью, однако неправильный прием добавок может серьезно навредить.

«Наши пациенты принимают травяные сборы, настойки, которые порой делают сами. Иногда это привезенные откуда-то добавки, о которых мы ничего не знаем. Наверное, все слышали про отравление препаратами черного тмина, которое мы отрабатывали вместе с гастроэнтерологами. Пациенты принимали его в разной форме: кто-то в виде масла, кто-то в виде капсул. В результате у обеих пациенток развилось достаточно серьезное поражение печени», – объяснила она.

Токсиколог подчеркнула: бесконтрольный прием БАДов без рекомендаций врачей может серьезно навредить. Противопоказаниями к приему таких препаратов являются нарушения метаболизма, ожирение, диабет, атеросклероз и многие другие заболевания.

«Если вы имеете хронические заболевания, велик риск навредить себе. Внимательно читайте состав, а также обязательно проконсультируйтесь с врачом», – добавила она.

Покупать добавки к пище нужно только в проверенных местах, отметила токсиколог.

Что касается ядовитых грибов, то в числе лидеров – бледная поганка, которая молниеносно разрушает печень, а также мухоморы. Их, увы, в последнее время нередко принимают как микродозинг, однако никаких исследований об их пользе нет.

Те пациенты, чья печень уже необратимо разрушается, могут надеяться только на трансплантацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За семь лет было выполнено более 350 трансплантаций печени

Те пациенты, чья печень уже необратимо разрушается, надеяться могут только на трансплантацию.

«Программа трансплантации печени активно заработала в декабре 2018 года. В первый год было проведено 13 трансплантаций печени. До этого проводилась примерно одна трансплантация в год. С каждым годом количество операций и их качество росло. В прошлом году мы выполнили уже 70 трансплантаций. Это достаточно большое количество для регионального уровня. В этом году уже выполнена 41 пересадка печени», – привел данные заведующий хирургическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, врач-трансплантолог, онколог Ленар Зиганшин.

Таким образом, за семь лет было выполнено более 350 трансплантаций печени, добавил он.

Ленар Зиганшин: «Чаще всего операции по трансплантации проводятся женщинам, средний возраст которых 48 лет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В прошлом году мы стали активно заниматься родственной трансплантацией печени. Также освоили сплит-трансплантацию, когда у донора большой орган и есть два хрупких реципиента. Мы деликатно разделили печень донора, сохранив венозную систему, и пересадили двум женщинам. Это говорит о том, что мы находимся не на начальном этапе, а занимаемся этим достаточно серьезно», – рассказал врач-трансплантолог.

Чаще всего, по словам Ленара Зиганшина, операции по трансплантации проводятся женщинам, средний возраст которых 48 лет. Ждать такую операцию приходится порядка 4–5 месяцев, добавил он.