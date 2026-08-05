«Зашел в раздевалку, подрались с ребятами». Бывальцев об адаптации в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса» Алексей Бывальцев ответил на вопросы журналистов после первой открытой тренировки «Ак Барса». Он отметил, что быстро влился в коллектив, а также шутливо рассказал, что с первого захода в раздевалку вступил в схватку с новыми одноклубниками.

– Все хорошо. Сразу зашел в раздевалку, подрались с некоторыми ребятами, нормально все (смеется). На самом деле отлично встретили. С некоторыми ребятами в сборной играл, в других командах, поэтому пока притирка идет хорошо.

– Насколько большую роль сыграл фактор Анвара Рафаиловича Гатиятулина? Вы много с ним работали в прошлых командах. Это одна из ключевых причин, почему решили перейти в «Ак Барс»?

– Это ключевая причина. Хорошо работали вместе, поэтому...

– Тем более лучший сезон был в КХЛ?

– Нет, не лучший был. Лучший впереди еще, поэтому я сделал, думаю, правильный выбор.

– Алексей, в интервью клубной пресс-службе вы говорили о том, что готовы к любой роли в «Ак Барсе». Анвар Рафаилович по истечении нескольких дней предсезонки уже как-то обозначал, где вас больше видит: нижние оборонительные звенья или повыше где-то?

– Он сказал: в первых пяти звеньях точно будешь играть (смеется).

– Кто из молодых составляет конкуренцию? Чувствуешь, что прямо наступают на пятки молодежь? Потому что очень много ребят.

– Очень много ребят молодых, перспективных, хороших. Тяжело сейчас на данный момент сказать, потому что это все равно на играх смотрится, и мало ребят я видел именно в игре. Пока не могу ничего сказать, но ребята стараются, работают, молодцы.

– Кто тебе больше всего помогает при адаптации из ребят-партнеров?

– Все помогают. Альберт, понятно, мы с ним в «Северстали» играли вместе, поэтому чем-то помогает. А так, в принципе, я живу здесь на базе, мне клуб всё сделал, организовал, спасибо большое. Всё удобно, всё классно.

– Алексей, по первым впечатлениям, чем Казань отличается от Екатеринбурга, что бросилось в глаза?

– Честно, я даже не выходил никуда еще отсюда. Поэтому... Город красивый, я, понятно, всё знаю, близко, всё удобно, мне очень нравится. И семье комфортно.

– А если с Питером сравнивать? Ты в Питере же живешь, как известно. Как тебе Казань? Погода лучше, очевидно.

– Погода меняется, и в Питере сейчас хорошая погода стоит, солнце. Я говорю: пока еще прямо детально не выходил, никуда не смотрел ничего. Как будет время, посмотрю, потом уже могу сказать.

– Семью уже перевез?

– Семья сразу со мной, поэтому всё хорошо, – цитирует Бывальцева корреспондент ТИ-Спорта» с клубной базы «Ак Барса».