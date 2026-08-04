В Казани открылся центр психологической и юридической помощи онкобольным

Центр благотворительного фонда «Онкологика» открылся в Казани. Организация оказывает психологическую и юридическую помощь онкобольным и их близким. Подобные центры уже работают в Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге.

Помимо бесплатных консультаций психологов и юристов, центр предлагает встречи с «онкомейтами» — людьми, которые сами прошли через онкологическое заболевание.

Координатор Центра поддержки «Онкологики» в Казани Лейла Димухаметова отмечает, что для многих людей появление такого пространства означает возможность больше не оставаться один на один с болезнью.

«Когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием, вместе с диагнозом появляется множество вопросов, тревог и неизвестности. Мне очень хочется, чтобы жители Татарстана знали: теперь в Казани есть место, где не придется справляться со всем в одиночку — здесь помогут, поддержат и будут рядом столько, сколько это необходимо», — утверждает она.

Центр поддержки «Онкологики» расположен по адресу: г. Казань, ул. Абсалямова, д. 13, 1 этаж (вход со стороны Ozon). Он работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 без перерыва.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Благотворительный фонд «Онкологика» — некоммерческая организация, оказывающая системную помощь взрослым людям с онкологическими заболеваниями и их близким по всей России.