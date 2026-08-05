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Происшествия 5 августа 2026 10:15

В Татарстане мошенники развели подростка на 2 млн рублей

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В Нижнекамском районе 18-летний подросток стал жертвой мошенников. Как сообщает МВД по РТ, ущерб от действий злоумышленников превысил 2 млн рублей.

Согласно данным правоохранителей, сперва молодому человеку позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы доставки. Она выманила у него код из СМС. Затем с ним связались лжесотрудники Минцифры. Они убедили юношу в том, что данные его семьи скомпрометированы.

«Подростка вывели на «защищенную линию» через видеозвонок и передали «куратору» по имени Максим. Следуя инструкциям преступников, юноша собрал деньги родных и через банкоматы отправил их мошенникам», – говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенники #подросток #МВД по РТ
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