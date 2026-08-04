«Левшинская», монастырская и с судаком: в Свияжске пройдет фестиваль окрошки

Первый «Фестиваль окрошки» пройдет 8 и 9 августа в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Гастрономический праздник откроет цикл мероприятий, посвященных сезонным блюдам русской кухни.

Фестиваль состоится в разгар туристического сезона. Организаторы рассчитывают познакомить гостей с кулинарными традициями региона и показать, насколько разнообразным может быть одно из самых популярных летних блюд.

Все предприятия общественного питания острова представят собственные варианты окрошки. Посетители смогут попробовать старинную «Левшинскую окрошку» с рассолом в «Трактире», блюдо по рецепту из знаменитой книги «О вкусной и здоровой пище» в заведении «Буян», «Бурлацкую окрошку» с судаком в кафе «Рыбацкое подворье», классическую окрошку с запеченным мясом в кафе «Елки», а также монастырскую окрошку в трапезной Иоанно-Предтеченского женского монастыря.

По задумке организаторов, фестиваль позволит гостям не только продегустировать разные варианты блюда, но и проследить его историю – от старинных и монастырских рецептов до советской кулинарной классики.

«Фестиваль окрошки» станет пилотным проектом серии гастрономических событий, посвященных сезонным блюдам и локальным традициям. В дальнейшем организаторы планируют сделать его ежегодным и расширить программу новыми фестивалями, посвященными русской кухне.