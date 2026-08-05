Россиян ждут две короткие рабочие недели в ноябре и декабре

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Россиян ждут еще две короткие рабочие недели в 2026 году – в ноябре и декабре. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, в ноябре рабочая неделя будет сокращенной из-за Дня народного единства, который в этом году отмечается в среду.

Еще одна короткая рабочая неделя ожидается в декабре. Она продлится всего три дня – с 28 по 30 декабря.