Из Нижнекамска на передовую отправили робокомплексы и масксети
Из Нижнекамска в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих 104-го полка 76-й дивизии ВДВ. В составе помощи – наземные робототехнические комплексы, маскировочные сети, а также продукты и другие необходимые вещи.
Груз сформировали волонтеры группы «Добрые сердца» на пункте приема гуманитарной помощи по адресу: улица Химиков, 72Б. Доставку до передовой взял на себя Союз десантников Республики Татарстан.
«Это спецтехника, которая используется для разведки и перевозки необходимых вещей. Она очень мобильная и управляется джойстиками», – рассказала руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.
По словам волонтера Дмитрия Балякина, гуманитарная помощь предназначена для бойцов 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.
«Приехал грузиться для 104-го полка, 76-й дивизии ВДВ. Туда отправятся наземные комплексы, маскировочные сети, а также сопутствующие товары и продукты», – отметил он.
Ожидается, что гуманитарный груз будет доставлен адресатам уже в ближайшие дни.
Тем временем волонтеры «Добрых сердец» уже приступили к сбору следующей партии помощи. Как отмечают активисты, эта работа в Нижнекамске ведется без выходных и не прекращается ни на один день.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.