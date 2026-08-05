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Происшествия 5 августа 2026 08:36

Минобороны сообщило об уничтожении вражеских БПЛА над Татарстаном

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Об уничтожении вражеских БПЛА над Татарстаном сообщило Минобороны РФ. Всего, по данным ведомства, минувшей ночью над регионами России были сбиты 475 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил об уничтожении вражеских БПЛА над Зеленодольским районом. По его информации, обломки беспилотника упали на гражданский объект, в результате чего произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

#атака БПЛА #бпла #минобороны россии
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