Расширение ОЭЗ «Зеленая долина» привлечет в Татарстан 300 млрд рублей инвестиций

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Зеленая долина» расширят за счет новой площадки в Нижнекамском муниципальном районе. Дополнительное соглашение о включении территории в состав ОЭЗ уже подписано. Реализация проекта позволит привлечь в экономику Татарстана около 300 млрд рублей инвестиций и создать более 1,8 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Документ закрепляет новые границы особой экономической зоны, распределяет полномочия между участниками проекта и определяет обязательства по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры новой площадки.

На развитие инфраструктуры до 2029 года направят не менее 50 млрд рублей из бюджета Татарстана с привлечением внебюджетных источников.

Заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин отметил, что после решения правительства о расширении ОЭЗ начинается практическая реализация проекта. По его словам, подписание дополнительного соглашения позволит приступить к развитию новой площадки, созданию инфраструктуры, оформлению земельных отношений и сопровождению будущих резидентов.

Эта работа должна создать условия для запуска новых производств, появления рабочих мест и роста налоговых поступлений в региональный бюджет.

Проект предусматривает размещение на новой территории восьми высокотехнологичных производств, в том числе предприятий по выпуску продукции глубокой переработки сырья. Ожидается, что объем инвестиций составит около 300 млрд рублей, а стоимость создаваемой инфраструктуры превысит 50 млрд рублей. Налоговый потенциал проекта оценивается в 62,2 млрд рублей до 2035 года.

Заместитель премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что расширение ОЭЗ стало возможным благодаря поддержке правительства России и Минэкономразвития. По его словам, размещение восьми новых производств даст региону дополнительные рабочие места, увеличит налоговую базу и будет способствовать укреплению технологического суверенитета.

Он добавил, что задача участников проекта – выполнить все обязательства и обеспечить инвесторам возможность как можно быстрее начать реализацию проектов на новой территории.