Возвращение флигеля и новая концепция: каким станет музей в Ленино-Кокушкино
Музей включат в маршрут по местам, связанным с казанским периодом жизни Владимира Ульянова
В Ленино-Кокушкино завершили восстановление исторического флигеля, почти полностью уничтоженного пожаром в 2022 году. Теперь музею предстоит переосмысление: акцент сместят с политической биографии Ленина на историю семьи Ульяновых, быт дворянской усадьбы XIX века и новый туристический маршрут.
Сгоревший флигель вернули в ансамбль усадьбы
Музей-заповедник в селе Ленино-Кокушкино закрыли на реконструкцию в 2019 году. Спустя три года усадьба лишилась одной из исторических построек: в 2022 году пожар уничтожил флигель XIX века.
Огонь повредил стены, перекрытия, крышу и почти все деревянные декоративные элементы. От здания сохранились лишь кирпичный цоколь и две печи, рассказала сегодня во время пресс-тура начальник отдела сохранения объектов культурного наследия Комитета РТ по охране ОКН Эльза Бабушева.
Теперь флигель полностью восстановлен.
«Основной целью проекта было обеспечить физическую сохранность, сохранить историко-культурную ценность объекта. После всех необходимых согласований в 2025 году мы приступили к восстановительным работам», – рассказала Бабушева.
Перед реставраторами стояла задача вернуть зданию первоначальный исторический облик. Они установили новый сосновый сруб, укрепили фундамент и защитили его от влаги, восстановили пол и крышу. Декоративные элементы фасадов, окна и двери воссоздали по историческим образцам и архивным материалам.
Отдельное внимание уделили кровле.
«Кровля выполнена по старинной технологии. Это тес. Он выложен на оцинкованном железе. На оцинкованное железо кладется гидроизоляционный слой, а дальше тес. Это старинная технология, которую применяли в XIX веке», – объяснила Бабушева.
Флигель также оснастили всеми необходимыми инженерными системами: отоплением, вентиляцией, кондиционированием, сетями связи и автоматической пожарной сигнализацией.
Последняя особенно важна: за свою историю здание горело не раз. В 1917 году крупный пожар уничтожил не только флигель, но и парк с другими постройками. Еще раньше, в 1902 году, огонь повредил жилой дом, известный как «Старый дом».
На восстановление флигеля из бюджета Татарстана направили более 23 млн рублей.
«Сегодня основной акцент на флигеле, потому что его восстановление позволяет нам завершить формирование ансамбля усадьбы», – заключила Бабушева.
Теперь предстоит заключительный этап – музеефикация здания. Исторические интерьеры наполнят мебелью и экспонатами, относящимися к периоду ссылки Владимира Ульянова. Среди них может появиться самодельный бильярдный стол.
От ленинской истории – к истории семьи и усадьбы
Восстановлением флигеля обновление музея-заповедника не ограничится. Здесь намерены переосмыслить всю концепцию усадьбы, сместив акцент с политической биографии Ленина на историю семьи Ульяновых, провинциального дворянства и быта конца XIX века.
«Это даже не возрождение, а переосмысление. В советское время акцент делался на ленинской истории. Мы говорим уже о культурологическом подходе, который составляет историю места с представлением «мемориальности», связанной с Ульяновым», – считает заместитель генерального директора Национального музея РТ Светлана Измайлова.
История имения началась в 1847 году, когда его приобрел дед Владимира Ульянова, врач Александр Бланк. Тогда же здесь построили деревянный одноэтажный дом с мезонином, а в 1870 году – флигель.
Одной из наследниц усадьбы стала дочь Александра Бланка Мария. В 1863 году здесь состоялась ее свадьба с Ильей Ульяновым – отцом будущего революционера. После этого имение превратилось в летнюю дачу большой семьи Ульяновых. В 1898 году усадьбу продали крестьянину из села Кокушкино.
Следующим объектом реставрации после флигеля станет «Старый дом». По словам Эльзы Бабушевой, проектные работы по нему начались в 2024 году.
Обновления требуют как фасады, так и внутренние помещения главного дома. В нем планируют создать новую экспозицию и восстановить кабинет Александра Бланка. Для начала реставрационных работ осталось утвердить объем финансирования.
Помимо флигеля и главного дома в усадебный ансамбль входят причал на реке Ушне, конюшня, амбар, зернохранилище, две бани – господская и крестьянская, холодник для хранения продуктов, а также рига и овин для просушки зерна. Все эти постройки планируют использовать как экспозиционные пространства.
Грибные прогулки, велотуры и пленэр
Рассказ об усадьбе в Ленино-Кокушкино планируют выстроить вокруг девяти эскизов художницы Анны Тиссен-Зелинской. Она была хорошо знакома с семьями Ульяновых, Ардашевых и Веретенниковых – потомков Александра Бланка.
Через эти работы посетителей познакомят с жизнью провинциального дворянства XIX века, историей семьи и укладом усадьбы.
Часть будущих программ будет связана с традициями семьи Ульяновых. В музее планируют проводить туры выходного дня, грибные прогулки и велотуры, а уже этой осенью – пленэр.
Пока в Ленино-Кокушкино проводят небольшие экскурсии по предварительной договоренности. Посетители также могут самостоятельно гулять по территории в рабочее время – с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Из Казани в Ленино-Кокушкино по местам Владимира Ульянова
Уже следующей весной музей-заповедник планируют включить в большой туристический маршрут из Казани в Ленино-Кокушкино по местам, связанным с жизнью Владимира Ульянова в Казанской губернии.
Восстановленный флигель не только вернул целостность усадебному ансамблю, но и станет одной из ключевых точек будущего маршрута.
«Мы предполагаем, что уже к следующей весне мы все-таки проведем музеефикацию флигеля. В это время будут проходить работы в главном доме, но так или иначе этот маршрут может проходить и в настоящее время, поэтому его сейчас мы будем активно рекламировать», – рассказала Светлана Измайлова.
В маршрут также войдут экспозиции Казанского университета и Дом-музей Владимира Ленина на улице Ульянова-Ленина, 58 – бывший «Дом Орловых на Первой горе», где семья Ульяновых жила в 1888–1889 годах.
Первыми новый маршрут опробовали журналисты. Для них Национальный музей Татарстана и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия организовали пресс-тур.
Дом, где Ульянов пережил «мировоззренческий переворот»
С экспозицией казанского Дома-музея Ленина знакомы многие. Подробнее о ней журналистам рассказал заведующий музеем, краевед Марк Шишкин.
По его словам, именно в этом доме Владимир Ульянов пережил «мировоззренческий переворот», познакомившись с трудами Маркса.
В двухэтажном здании сохранилась атмосфера жилого дома. На первом этаже расположены сени, две кухни и детская, на втором – гостиная и веранда. О том, что это музей, напоминают лишь ограждения и информационные таблички на русском, английском и китайском языках.
После обновления усадьбы в Ленино-Кокушкино две музейные площадки должны стать частью единого рассказа – о семье Ульяновых, жизни провинциального дворянства и казанском периоде биографии Владимира Ульянова.