Возвращение флигеля и новая концепция: каким станет музей в Ленино-Кокушкино

В Ленино-Кокушкино завершили восстановление исторического флигеля, почти полностью уничтоженного пожаром в 2022 году. Теперь музею предстоит переосмысление: акцент сместят с политической биографии Ленина на историю семьи Ульяновых, быт дворянской усадьбы XIX века и новый туристический маршрут.





В Ленино-Кокушкино завершили восстановление исторического флигеля, почти полностью уничтоженного пожаром в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сгоревший флигель вернули в ансамбль усадьбы

Музей-заповедник в селе Ленино-Кокушкино закрыли на реконструкцию в 2019 году. Спустя три года усадьба лишилась одной из исторических построек: в 2022 году пожар уничтожил флигель XIX века.

Огонь повредил стены, перекрытия, крышу и почти все деревянные декоративные элементы. От здания сохранились лишь кирпичный цоколь и две печи, рассказала сегодня во время пресс-тура начальник отдела сохранения объектов культурного наследия Комитета РТ по охране ОКН Эльза Бабушева.

Теперь флигель полностью восстановлен.

«Основной целью проекта было обеспечить физическую сохранность, сохранить историко-культурную ценность объекта. После всех необходимых согласований в 2025 году мы приступили к восстановительным работам», – рассказала Бабушева.

Перед реставраторами стояла задача вернуть зданию первоначальный исторический облик. Они установили новый сосновый сруб, укрепили фундамент и защитили его от влаги, восстановили пол и крышу. Декоративные элементы фасадов, окна и двери воссоздали по историческим образцам и архивным материалам.

Эльза Бабушева: «Основной целью проекта было обеспечить физическую сохранность, сохранить историко-культурную ценность объекта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельное внимание уделили кровле.

«Кровля выполнена по старинной технологии. Это тес. Он выложен на оцинкованном железе. На оцинкованное железо кладется гидроизоляционный слой, а дальше тес. Это старинная технология, которую применяли в XIX веке», – объяснила Бабушева.

Флигель также оснастили всеми необходимыми инженерными системами: отоплением, вентиляцией, кондиционированием, сетями связи и автоматической пожарной сигнализацией.

Последняя особенно важна: за свою историю здание горело не раз. В 1917 году крупный пожар уничтожил не только флигель, но и парк с другими постройками. Еще раньше, в 1902 году, огонь повредил жилой дом, известный как «Старый дом».

На восстановление флигеля из бюджета Татарстана направили более 23 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На восстановление флигеля из бюджета Татарстана направили более 23 млн рублей.

«Сегодня основной акцент на флигеле, потому что его восстановление позволяет нам завершить формирование ансамбля усадьбы», – заключила Бабушева.

Теперь предстоит заключительный этап – музеефикация здания. Исторические интерьеры наполнят мебелью и экспонатами, относящимися к периоду ссылки Владимира Ульянова. Среди них может появиться самодельный бильярдный стол.

Восстановлением флигеля обновление музея-заповедника не ограничится. Здесь намерены переосмыслить всю концепцию усадьбы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От ленинской истории – к истории семьи и усадьбы

Восстановлением флигеля обновление музея-заповедника не ограничится. Здесь намерены переосмыслить всю концепцию усадьбы, сместив акцент с политической биографии Ленина на историю семьи Ульяновых, провинциального дворянства и быта конца XIX века.

«Это даже не возрождение, а переосмысление. В советское время акцент делался на ленинской истории. Мы говорим уже о культурологическом подходе, который составляет историю места с представлением «мемориальности», связанной с Ульяновым», – считает заместитель генерального директора Национального музея РТ Светлана Измайлова.

История имения началась в 1847 году, когда его приобрел дед Владимира Ульянова, врач Александр Бланк. Тогда же здесь построили деревянный одноэтажный дом с мезонином, а в 1870 году – флигель.

Одной из наследниц усадьбы стала дочь Александра Бланка Мария. В 1863 году здесь состоялась ее свадьба с Ильей Ульяновым – отцом будущего революционера. После этого имение превратилось в летнюю дачу большой семьи Ульяновых. В 1898 году усадьбу продали крестьянину из села Кокушкино.

Светлана Измайлова: «Это даже не возрождение, а переосмысление. В советское время акцент делался на ленинской истории. Мы говорим уже о культурологическом подходе, который составляет историю места с представлением «мемориальности», связанной с Ульяновым» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующим объектом реставрации после флигеля станет «Старый дом». По словам Эльзы Бабушевой, проектные работы по нему начались в 2024 году.

Обновления требуют как фасады, так и внутренние помещения главного дома. В нем планируют создать новую экспозицию и восстановить кабинет Александра Бланка. Для начала реставрационных работ осталось утвердить объем финансирования.

Помимо флигеля и главного дома в усадебный ансамбль входят причал на реке Ушне, конюшня, амбар, зернохранилище, две бани – господская и крестьянская, холодник для хранения продуктов, а также рига и овин для просушки зерна. Все эти постройки планируют использовать как экспозиционные пространства.

Теперь предстоит заключительный этап – музеефикация здания. Исторические интерьеры наполнят мебелью и экспонатами, относящимися к периоду ссылки Владимира Ульянова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грибные прогулки, велотуры и пленэр

Рассказ об усадьбе в Ленино-Кокушкино планируют выстроить вокруг девяти эскизов художницы Анны Тиссен-Зелинской. Она была хорошо знакома с семьями Ульяновых, Ардашевых и Веретенниковых – потомков Александра Бланка.

Через эти работы посетителей познакомят с жизнью провинциального дворянства XIX века, историей семьи и укладом усадьбы.

Часть будущих программ будет связана с традициями семьи Ульяновых. В музее планируют проводить туры выходного дня, грибные прогулки и велотуры, а уже этой осенью – пленэр.

Рассказ об усадьбе в Ленино-Кокушкино планируют выстроить вокруг девяти эскизов художницы Анны Тиссен-Зелинской. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пока в Ленино-Кокушкино проводят небольшие экскурсии по предварительной договоренности. Посетители также могут самостоятельно гулять по территории в рабочее время – с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Из Казани в Ленино-Кокушкино по местам Владимира Ульянова

Уже следующей весной музей-заповедник планируют включить в большой туристический маршрут из Казани в Ленино-Кокушкино по местам, связанным с жизнью Владимира Ульянова в Казанской губернии.

Восстановленный флигель не только вернул целостность усадебному ансамблю, но и станет одной из ключевых точек будущего маршрута.

Восстановленный флигель не только вернул целостность усадебному ансамблю, но и станет одной из ключевых точек будущего маршрута Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы предполагаем, что уже к следующей весне мы все-таки проведем музеефикацию флигеля. В это время будут проходить работы в главном доме, но так или иначе этот маршрут может проходить и в настоящее время, поэтому его сейчас мы будем активно рекламировать», – рассказала Светлана Измайлова.

В маршрут также войдут экспозиции Казанского университета и Дом-музей Владимира Ленина на улице Ульянова-Ленина, 58 – бывший «Дом Орловых на Первой горе», где семья Ульяновых жила в 1888–1889 годах.

Первыми новый маршрут опробовали журналисты. Для них Национальный музей Татарстана и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия организовали пресс-тур.

С экспозицией казанского Дома-музея Ленина знакомы многие. Подробнее о ней журналистам рассказал заведующий музеем, краевед Марк Шишкин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дом, где Ульянов пережил «мировоззренческий переворот»

С экспозицией казанского Дома-музея Ленина знакомы многие. Подробнее о ней журналистам рассказал заведующий музеем, краевед Марк Шишкин.

По его словам, именно в этом доме Владимир Ульянов пережил «мировоззренческий переворот», познакомившись с трудами Маркса.

В двухэтажном здании сохранилась атмосфера жилого дома. На первом этаже расположены сени, две кухни и детская, на втором – гостиная и веранда. О том, что это музей, напоминают лишь ограждения и информационные таблички на русском, английском и китайском языках.

В двухэтажном здании сохранилась атмосфера жилого дома. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После обновления усадьбы в Ленино-Кокушкино две музейные площадки должны стать частью единого рассказа – о семье Ульяновых, жизни провинциального дворянства и казанском периоде биографии Владимира Ульянова.