Туристы совершили 1,5 млн поездок в Татарстан за первое полугодие

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за январь-июнь 2026 года туристы совершили 1,5 млн поездок. Республика заняла пятое место среди регионов России по этому показателю, следует из данных Росстата, которые представили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников.

Всего за первые шесть месяцев года по России совершили 43,2 млн туристических поездок. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число поездок иностранных граждан в Россию превысило 2,5 млн, увеличившись на 20,1%.

Дмитрий Чернышенко отметил, что вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП России растет в последние годы. По итогам 2025 года он превысил 3%. По его словам, эти показатели свидетельствуют об эффективности мер национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Вице-премьер связал рост турпотока с развитием инфраструктуры и появлением новых маршрутов как в традиционно популярных туристических регионах, так и на территориях, которые только набирают популярность.

Больше всего туристических поездок за первое полугодие совершено в Москве – 6,4 млн. Второе место занял Краснодарский край с 4,2 млн поездок, третье – Московская область и Санкт-Петербург, на которые пришлось по 3,3 млн поездок.

Татарстан с 1,5 млн поездок занял пятую строчку. Далее в рейтинге расположились Свердловская область – 1,1 млн, Тюменская область – 980 тыс., Ростовская область – 864 тыс. и Ставропольский край – 800 тыс. поездок.

Число въездных поездок иностранных граждан в Россию превысило 2,5 млн. Наиболее заметный рост турпотока зафиксировали в Магаданской области, Забайкальском и Пермском краях, Амурской области, Бурятии, Марий Эл, Владимирской и Курганской областях, Чувашии и Хакасии.

Максим Решетников отметил, что туристические предпочтения россиян меняются. По его словам, все больше людей выбирает курорты Северного Кавказа, Поволжья, Золотого кольца, Северо-Запада и Урала.

Отмена виз с Китаем, по словам министра, дала значительный импульс развитию туризма на Дальнем Востоке, где число иностранных гостей выросло в несколько раз. После спада в прошлом году также восстанавливается туристический поток в Анапу.

Кроме того, россияне стали чаще путешествовать по своему региону. Это отражается в росте внутреннего туризма в Московской, Ленинградской и Свердловской областях.

Министр связал эти изменения с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство» и подчеркнул, что власти продолжат развивать туристическую инфраструктуру и продвигать новые маршруты.