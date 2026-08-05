Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента через МАКС

Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие инвалидности с помощью цифрового ID в национальном мессенджере МАКС. Электронный документ будет действовать наравне с бумажными, а использовать его можно по желанию, сообщили в канале Минцифры России в МАКСе.

Цифровой ID разрешат применять для получения предусмотренных законом льгот. В частности, в некоторых вузах его можно будет использовать для прохода в здания, а в музеях и кинотеатрах – для получения скидок и подтверждения возраста. Кроме того, цифровой документ подойдет для оформления льготного проездного в транспорте.

Чтобы создать цифровой ID, необходимо открыть в МАКСе раздел «Цифровой ID», выбрать функцию «Создать QR», дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа.

После регистрации в карточке пользователя появятся данные с «Госуслуг»: статус студента, курс и название учебного заведения либо информация об инвалидности. При проверке эти сведения не передаются на устройство проверяющего, отметили в Минцифры. Данные защищены.

Цифровой ID представляет собой аналог бумажных документов на национальной платформе. С его помощью можно подтверждать возраст и получать льготы. Для создания электронного документа потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».